大法官現有總額10人以上參與評議，且同意違憲宣告人數不得低於9人之評決門檻規定。

兩度被立法院否決

新憲訴法「評決人數門檻高」 1年多無法做出判決

憲法法庭需要至少10位大法官參與評議，並有至少9位大法官同意

釋憲僵局難化解 大法官內部意見不一

行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》，呼籲恢復憲法法庭運作，引發各界譁然。綠營人士強調，只要憲法法庭運作，就沒有所謂僵局，然而憲法法庭已超過1年，無法針對釋憲案做出判決。為何憲法法庭陷入困境？《NOWNEWS今日新聞》帶您一次看。民國113年12月20日，立法院三讀通過立法委員提案修正的憲訴法，增訂大法官因任期屆滿、辭職、免職或死亡，以致人數未達15人時，總統應於2個月內補足提名。此外，增訂憲法法庭作成判決及暫時處分裁定，除另有規定外，應經前司法院長許宗力、副院長蔡烱燉，及許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林、黃昭元，總計7名大法官因任期關係，於113年10月31日卸任。然而在7名大法官卸任後，由總統賴清德提名的7名大法官人選，卻，以至於目前大法官只有8名，包括謝銘洋、呂太郎、楊惠欽、蔡宗珍、蔡彩貞、朱富美、陳忠五、尤伯祥。《憲法訴訟法》修正後，要宣告違憲，才能作出判決。若大法官人數不足法定人數（15人），且參與評議的大法官人數未達10人，將無法審理及作出違憲判決，只能先處理「不受理」的裁定。司法院曾說明，縱大法官缺額全數補足，高門檻評決人數要求仍易導致審案效率降低，不利於人民基本權利保障。實際上，憲法法庭迄今無法做出判決，至今已超過1年沒有判決，只能先就聲請案件進行程序審查，做出受理或不受理裁定。根據憲法法庭統計，現任8名大法官自去年11月1日起至今年11月底，共結案1788件，其中1761件為裁定不受理，平均每月約147件不受理，其餘案件則因程序不符或聲請不合法等結案。對於如何化解憲法法庭僵局，大法官內部看法不同。日勝生活科技公司因民事訴訟敗訴，聲請釋憲，並指新修正的憲法訴訟法架空救濟制度。大法官陳忠五出具協同意見書，審判長（司法院代理院長）謝銘洋、大法官尤伯祥加入，引發外界關注。協同意見書指出，若憲訴法規定有所缺漏或違憲疑義，其適用反將導致審理程序違反憲法意旨，則大法官基於對憲法的忠誠義務與守護憲法職責，自不應受牴觸憲法的憲訴法規定拘束。大法官呂太郎也認為，若憲訴法的規定已導致大法官行使職權被封鎖或阻礙者，大法官即不應受其拘束。若其內容有所不足，無法貫徹大法官解釋憲法的職權者，大法官自應予以補充，使憲法意旨得以貫徹。大法官楊惠欽、蔡宗珍、朱富美則發布聲明，表示大法官行使職權合法組織門檻是10人，憲法法庭組織不合法，所為評議屬違法，大法官不應參與違法評議與判決；法界因總統兩度提名7名大法官遭封殺，儘管紛紛提出解套方式，僵局仍難解。