停職的新竹市長高虹安在立委任內涉詐領助理費，二審改依偽造文書罪判刑6月，高虹安準備復職，傳出關鍵是因為立法院函文解釋，認定助理費係「實質補助，彈性勻用」，換言之，屬於立委可支配範圍。立法院長韓國瑜今（17）日召集朝野協商，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱協商一開始先要求，立法院應出示公文。韓國瑜今召集協商，討論「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表-營業及非營業部分」案。鍾佳濱說，韓國瑜既然說自己無法代表所有政黨，但如今立法院卻自行發文給高院，內容也未充分告知三黨，會讓以為該公文是三黨一致認可。國民黨立院黨團書記長羅智強說，若民進黨有任何意見，可以行使自己職權，要求院方提供，或甚至召開會議，但今天議題是協商，希望民進黨可以尊重協商。韓國瑜也說，今天的議題是協商，其他議題暫不討論，該公文已有立委正式來函要求提供，院方一定會照規定辦理。鍾佳濱說，應直接給各黨團，不要有的立委有拿到、有的立委沒拿到。韓國瑜仍說，今天有很多官員列席協商，應尊重客人。民進黨立院黨團總召柯建銘說，「院長，我知道你想把這個題目趕快把它結束掉，但你身為一個院長，我坦白講，這樣一個公文可以這樣擅自發嗎？這是影響整個判決，茲事體大、重要關鍵的地方嘛，所以你作為院長，應該管理這個問題，總統請你去，你說沒有各黨同意的話你不能去，這個東西（公文），你可以自己同意這樣做，這是一個很重大事項。」韓國瑜仍僅說，「謝謝柯總召善意的提醒」，接著就繼續協商。