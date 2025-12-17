我是廣告 請繼續往下閱讀

▲璟宣認愛圈外男友，已經交往一陣子。（圖／三立提供）

39歲女星璟宣今（17）日出席三立《百味人生》記者會，21歲就生小孩的她，兩個兒子現在一個18歲，一個快17歲，都各自有了自己的生活，被問到有沒有時間經營感情？她低調承認有穩定交往對象，「還行！」但問起再婚機率，她斬釘截鐵說，「不可能！」璟宣3年沒拍八點檔，把重心放在兩個兒子身上，之前工作時蠟燭兩頭燒，還會在家裝監視器，提醒他們該起床、睡覺，現在都大了已經不用管這麼緊。被問到有沒有時間談戀愛？璟宣意有所指，「還行！很平均，會陪小孩、陪家人。」璟宣不敵追問，坦承目前有穩定交往對象，小孩也都知道、見過面，至於有沒有可能再婚？璟宣說，「不可能！已經講好了。」至於男友是否有小孩？她則說「不透露」，有人猜測，「該不會已經當阿嬤了吧？」她則笑說還沒有。璟宣也說不會讓自己有機會懷孕，假設現在小孩還是國小，需要花心思照顧的階段，那再多一個還行，可是兒子都成年了，好不容易能輕鬆一下，不想再一次。璟宣也自認不是愛管事的媽媽，兒子交女朋友也都可以，母子之間還會交流。