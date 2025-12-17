我是廣告 請繼續往下閱讀

泰國與柬埔寨近期在邊境爭議區的緊張對峙持續升溫，軍事衝突已不再局限於外交喊話，而是實質影響到大規模平民安全與區域秩序。隨著空襲與砲擊擴大，數十萬居民被迫撤離家園，這場衝突正從地方摩擦演變為牽動東南亞格局的區域事件。外界分析指出，表面上圍繞柏威夏寺周邊主權的爭議，其實只是導火線，更深層的矛盾來自跨境電信詐騙與賭博黑色經濟。泰國方面長期承受旅遊形象受損與治安外溢壓力，認定柬埔寨境內大量詐騙園區與賭場已對本國經濟與社會構成直接威脅，因而選擇以強硬手段回應。綜合東南亞相關報導，柬埔寨的地下經濟規模龐大，賭博與詐騙活動被指與部分政治權力結構糾纏，使清剿行動困難重重。泰國近期針對邊境特定設施加大軍事打擊力度，甚至鎖定交通節點與大型賭場，被視為意在切斷詐騙產業的資金與運作命脈。在此背景下，中國的處境顯得格外微妙。一方面，泰國若能有效壓制跨國電詐活動，將有助於減少中國公民受害，並呼應中泰、中緬等國近年加強反詐合作的方向；另一方面，區域動盪也可能衝擊中國在當地的重大投資與基礎建設計畫，包括交通、港口與經濟特區項目。有分析指出，北京目前採取的是相對克制的「雙軌策略」，一方面透過外交渠道呼籲降溫、避免衝突擴大，確保中方人員與項目安全；另一方面，持續推動與東協國家的執法合作，防止詐騙產業因一地受壓而向其他國家轉移。整體而言，泰柬衝突不僅暴露東南亞部分國家對非法經濟的結構性依賴，也考驗外部大國在穩定、安全與利益之間的取捨。對中國來說，這並非單一衝突的旁觀問題，而是一道關於區域治理、合作韌性與長期戰略布局的現實考題。