行政院主計總處上修今（2025）年經濟成長率至7.37%，不過，財政部預估今年稅收短徵上看500億元，今（17）日在立法院財政委員會也引發立委關注，質疑財政是否轉壞？會不會影響中央統籌分配稅款？財政部長莊翠雲表示，這主要是實徵數與預算數的差距，並非財政轉壞。莊翠雲說明，今年中央政府歲入預算數比去年實徵數增加947億元。截至今年11月底，歲入實徵數2兆6350億元，比去年同期實徵數高出539億元，所謂「短徵」主要是預算數跟實徵數間的差距，預估今年兩者差距在1%至2%之間。不過，國民黨立委林德福質疑主計總處估今年經濟成長率可達7.37%，稅收卻短徵，是不是國內財政轉壞？莊翠雲表示，這是實徵數與預算數的差距，並不是財政轉壞或財政不好，也已經先通知地方政府有這樣的情形。至於經濟成長率表現良好，她說，有一些稅收要等到明年才會呈現，例如所得稅，而今年出口值可望突破6000億美元，帶動經濟成長率，主要是資通訊產品，但是傳統產業的扶助，經濟部也正在努力。