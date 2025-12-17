我是廣告 請繼續往下閱讀

▲葉全真17歲出道拍攝《雪在燒》一戰封神，開啟長達數十年的演藝高光。（圖／翻攝自微博）

▲葉全真出道作是拍攝電影《雪在燒》，超高顏值奠定她票房女王的基礎。（圖／翻攝自微博）

▲陳昭榮（左）與葉全真（右）當年搭檔《台灣霹靂火》，奠定2人本土劇一哥、一姐地位。（圖／陳昭榮經紀人提供）

56歲葉全真（本名：趙文君）今（17）日爆出新戀情，讓不少觀眾重新回顧這位資深女星的演藝起點。葉全真17歲時到模特兒經紀公司打工，被電影公司相中拍攝第一部電影《雪在燒》，因此一戰封神，隨後搭上台灣本土劇盛行熱潮，她從電影票房女王一路成為本土劇一姐，從此開啟她橫跨電影與戲劇、長達數十年的演藝生涯。葉全真的首部電影作品《雪在燒》，不僅是她的出道代表作，更直接將她推上話題焦點。片中她大膽演出，背部全裸的鏡頭在當年引發高度討論，迅速累積知名度，也讓觀眾記住這位氣質與性感並存的新面孔。該片後續更獲邀正式參展多倫多國際影展，讓葉全真在出道初期便與國際影展產生連結，導演譚家明也在此時為本名趙文君的她，取下「葉全真」這個藝名，寓意「全新開始、保持純真」，這個名字也一路陪伴她走過數十年的演藝生涯。成名後的葉全真迅速成為電影圈炙手可熱的新生代女星，接連演出古裝片、校園片與動作片，戲路極為多元。從《先生騙鬼》、《隔壁班的男生》，到《七匹狼》、《鬼出嫁》、《異域2：孤軍》、《火燒島》、《新流星蝴蝶劍》、《新烏龍院》等作品，她幾乎橫跨當年最主流的商業電影類型。葉全真短時間內累積近40部電影作品，曾創下年拍片量與票房表現雙雙亮眼的紀錄，在當時被視為電影市場中極具號召力的女明星之一，由於銀幕形象偏向成熟性感，也讓她在觀眾心中留下強烈印象。1990 年代後期，台灣影視環境轉變，葉全真選擇將重心轉往電視劇發展，這個決定也成為她事業的重要轉折點，2002年她在三立台灣台演出《台灣霹靂火》，以穩健演技與高辨識度角色成功打開電視觀眾市場，知名度再度攀升，正式躍升為本土劇一線女主角，之後她接連擔任《台灣龍捲風》、《我一定要成功》等戲劇的第一女主角，坐穩「本土劇女王」地位，完成從電影女星到戲劇核心人物的華麗轉型。即使已在演藝圈站穩地位多年，葉全真並未停止嘗試不同形式的創作，2018年她主演的電視電影《必須過動》入圍金馬奇幻影展，顯示她在角色選擇上仍勇於突破框架，也願意挑戰較非主流的題材。從青春電影女主角、票房保證女星，到本土劇靈魂人物，再到影展作品演員，葉全真的演藝歷程橫跨數十年，始終與台灣影視發展緊密連結，也見證了一個時代的演變。