台北地檢署偵辦京華城容積率弊案，台北地院一審接近尾聲，15日起密集開庭進行言詞辯論。繼檢察官以及柯文哲答辯後，今（17日）下午輪到沈慶京，沈慶京在答辯時情緒失控落淚，表示不會有人想捐地去換「一次性保障」的樓地板面積，哽咽喊：「120284到死都覺得是我的！」更於答辯時不斷將砲火猛攻時任台北市副市長林欽榮，要檢方好好去調查他。今（17日）下午開庭輪到沈慶京進行答辯，於答辯前詢問審判長是否能讓律師先答辯，最後再由本人發言？審判長認為不符合程序回絕。沈慶京開頭便向法官、檢察官說明：「謝謝你們忍受我這個老傢伙。」表示自己將講述京華城長達39年被霸凌一事，因此會花不少時間。他表示，當初會向北市府陳情只是為了維護股東的合法權益，並非圖利或是行賄。沈慶京提到，當時捐了2400萬坪來換取560%的容積率以及120284樓地板面積的永久保障，而民國80年都市計畫案剛通過時並未明定要捐地，表示若非永久保障應該要註明，「請問你們所有人，誰會願意捐土地去換一次性保障？」不僅如此，他更一度哽咽落淚，「120284到死都覺得是我的！」形容自己是「一條牛被剝好幾層皮」，激動喊：「關那麼久身心受傷害，百姓活該被冤枉。」沈慶京表示，在郝龍斌擔任台北市市長期間，將容積率誤植成392%就不曾更改，提出報告後郝龍斌不僅不理還變本加厲。更狠咬時任台北市副市長林欽榮，指出林欽榮「連續性詐騙柯文哲」公開稱容積率是392%而非560%，跟在監察院作證時不符。他提到，這件事情也在偵查時向林俊言檢察官說明，更要檢方去搜索林欽榮，痛批其故意用惡意手段欺騙柯文哲，「讓柯文哲陷於而不自知。」