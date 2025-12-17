世界棒球經典賽（WBC）C組預賽明年3月初在日本東京舉行，今(17)日海外抽選結果公布，日本轉播權由美國影音串流巨頭Netflix獨家取得，先前在日本掀起議論。日本媒體今日報導，Netflix 於 17 日宣布，確認明年日本將不會有任何「地上波」(無線電視)轉播，但考慮在日本國家隊成員家鄉舉行「公播」活動。
串流巨擘Netflix在今年稍早取得2026年世界棒球經典賽在日本地區的獨家轉播權，經典賽全部 47 場比賽將獨家直播，衝擊日本觀眾的傳統觀賽習慣。
根據產經新聞報導，Netflix官方表示，在WBC地上波轉播部分，無論是直播或錄影重播，目前都沒有相關計畫。
不過，Netflix仍有考慮在日本部分地區與地方政府合作公播，Netflix日本內容製作部門的副總裁坂本和隆表示，「希望透過這類活動，能讓更多人深刻感受到棒球的魅力。」
Netflix計劃在賽事期間，與日本國家隊選手出身地的地方政府單位合作，舉辦公開觀賽活動。具體的地點和規模尚未確定，將持續與各地方政府進行協商。
產經新聞回溯，在日本奪冠的 2023 年WBC賽事中，日本隊頭號球星大谷翔平和佐佐木朗希的母校所在地，如岩手縣花卷市和大船渡市等地，都曾舉辦過公共觀賽活動。
