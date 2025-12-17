我是廣告 請繼續往下閱讀

「獨樂樂不如眾樂樂」正確讀音曝光！連國文老師也說錯了

正確讀音應是「獨樂（ㄩㄝˋ）樂（ㄌㄜˋ）不如眾樂（ㄩㄝˋ）樂（ㄌㄜˋ）」，並非每一個樂字都念作「ㄌㄜˋ」。

▲有網友透露經典俗語「獨樂樂不如眾樂樂」正確讀音，應是「獨樂（ㄩㄝˋ）樂（ㄌㄜˋ）不如眾樂（ㄩㄝˋ）樂（ㄌㄜˋ）」，意外引發眾人熱議。（圖／取自Pixabay ）

教育部揭「獨樂樂不如眾樂樂」真正含意！一堆人忽略這意思

「獨樂樂」一詞正確注音應是「ㄉㄨˊ ㄩㄝˋ ㄌㄜˋ」

▲根據教育部《重編國語辭典修訂本》資料顯示，「獨樂樂」一詞正確注音應是「ㄉㄨˊ ㄩㄝˋ ㄌㄜˋ」，第一個樂代表著音樂，以名詞用如動詞，第二個樂則代表快樂的意思。（圖／教育部重編國語辭典修訂本dict.revised.moe.edu.tw）

不只獨樂樂！什麼、高麗菜讀音也被搞錯

像是「什麼」一詞，根據《教育部國語辭典簡編本》資料顯是，正確讀音讀作「ㄕㄣˊ ˙ㄇㄜ」，漢語拼音則是「shén me」

▲根據《教育部國語辭典簡編本》，其為現代語言辭典不收錄古典字音，就有特別標示「什麼」注音讀作「ㄕㄣˊ ˙ㄇㄜ」。（圖／教育部國語辭典簡編本dict.concised.moe.edu.tw）

根據教育部《重編國語辭典修訂本》，正確讀音念作「ㄍㄠ ㄌㄧˊ ㄘㄞˋ」