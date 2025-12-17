「獨樂樂不如眾樂樂」是一句耳熟能詳的經典中文俗語，但近日就有民眾表示，這段話正確讀音長年被唸錯，正確讀音應是「獨樂（ㄩㄝˋ）樂（ㄌㄜˋ）不如眾樂（ㄩㄝˋ）樂（ㄌㄜˋ）」，讓一票人大長知識，甚至還有人透露連國文老師都講錯過，也有人從小到大經常聽到別人搞錯，但長大後已經懶得糾正，意外在網路上引發熱議。
「獨樂樂不如眾樂樂」正確讀音曝光！連國文老師也說錯了
近日有網友在Threads發起「沒看書真的不知道」大賽，意外有人在底下留言透露，經典俗語「獨樂樂不如眾樂樂」讀音其實許多人都念錯了，正確讀音應是「獨樂（ㄩㄝˋ）樂（ㄌㄜˋ）不如眾樂（ㄩㄝˋ）樂（ㄌㄜˋ）」，並非每一個樂字都念作「ㄌㄜˋ」。
留言曝光後，瞬間引發眾多台灣人驚訝留言，「欸這個真的超少人知道，連我們國文老師都唸錯」、「一直記得讀書的時候是學到ㄩㄝˋㄌㄜˋ，但講話的時候就想講ㄌㄜˋㄌㄜˋ」、「從小到大都忍不住在心裡糾正，長大就算了」。
教育部揭「獨樂樂不如眾樂樂」真正含意！一堆人忽略這意思
根據教育部《重編國語辭典修訂本》資料顯示，「獨樂樂」一詞正確注音應是「ㄉㄨˊ ㄩㄝˋ ㄌㄜˋ」，第一個樂代表著音樂，以名詞用作動詞，第二個樂則代表快樂的意思，整句話意思即為獨自享受聽音樂的快樂，同理「眾樂樂」一詞的樂也是相同解釋。
據了解，「獨樂樂」原文出自《孟子．梁惠王下》：「獨樂樂與人樂樂孰樂。」整段話大意代表著一個人欣賞音樂不如和大家一起欣賞音樂快樂。但多數人誤以為是獨自快樂不如大家一起快樂，忽略了原文與聽音樂相關的意思，才會造就部分人誤會整句話的正確讀音。
不只獨樂樂！什麼、高麗菜讀音也被搞錯
值得一提的是，近年來國文字詞上也有許多變動，不少過往名詞正確讀音也變得與過去不一樣。像是「什麼」一詞，根據《教育部國語辭典簡編本》資料顯是，正確讀音讀作「ㄕㄣˊ ˙ㄇㄜ」，漢語拼音則是「shén me」，並非「ㄕㄜˊ ˙ㄇㄜ」。
另外還有台灣人最愛吃的「高麗菜」，正確讀音也並非高「ㄌㄧˋ」菜，教育部早在民國88年就已經更改讀音，根據教育部《重編國語辭典修訂本》，正確讀音念作「ㄍㄠ ㄌㄧˊ ㄘㄞˋ」，讓一票民眾相當吃驚。
資料來源：教育部重編國語辭典修訂本、教育部國語辭典簡編本
