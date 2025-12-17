我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市安平區昨天（16日）上午發生一起酒駕奪命車禍！48歲鄭姓男子酒後駕駛賓士小客車，高速追撞正在定點收垃圾的垃圾車，導致23歲陳姓女清潔員下半身粉碎性骨折慘死，據悉，陳女家境並不富裕，因此她中午於清潔公司下班後，還得到飲料店打工補貼家用，十分辛苦，但由於她屬環保局委外廠商員工，非正式編制人員，依法恐無法適用「因公撫恤」制度，領取120萬元撫卹金，對此，議員林依婷表示，雖為民間公司職員，但因執行市府委外業務，已請環保局評估，研議是否符合「因公喪命」條件，以提供人道援助。事發於16日上午8時9分，當時垃圾車停靠路邊進行清運作業，23歲陳姓女清潔員，走到車尾確認回收狀況，不料短短數秒內，就遭後方48歲鄭男駕駛的賓士車追撞，被夾困於垃圾車與小客車之間，導致陳女下半身粉碎性骨折致多重性外傷而死亡，而鄭男酒測值高達0.95毫克，警詢後，警方依《刑法》公共危險及酒駕致死罪嫌，將鄭男移送偵辦。檢方複訊後向台南地院聲請羈押，法官也於當晚火速裁准。死者的妹妹接獲噩耗後，在社群平台發文悲痛控訴，字字血淚。她哽咽寫下：「為什麼會是我姊姊遇到這種事情？到現在我都不敢相信這是真的，明明人生才剛剛開始，明明還可以一起出去玩，怎麼一覺醒來，世界就全變了？」她更難掩悲憤地表示，看到新聞報導肇事酒駕者「酒還沒醒、在睡覺」，而家屬卻得一邊強忍悲痛、一邊處理後事，內心幾近崩潰；甚至還看到對方店家有警方巡邏保護，讓她更加心碎與不平。妹妹痛哭寫道：「我和我姊姊，連最後說一句話的機會都沒有了……我沒有姊姊了，我真的沒有姊姊了。」字句令人鼻酸，也道盡家屬難以承受的失去之痛。據了解，陳姓女清潔員入職僅三個月，主管透露她性格乖巧親切，常主動幫助行動不便者，且從未遲到或睡過頭，態度表現良好，但由於陳女家境並不富裕，需肩負家計，因此他身兼兩份工，清潔公司下班後，還得到飲料店打工。對於後續賠償，清潔公司經理劉相如表示，公司將依保險制度申請理賠，並協助家屬向勞動部相關單位，了解可申請的補助資源。不過，由於該清潔公司為環保局外包廠商，民營清潔人員無法享有公部門清潔隊員的「因公撫恤」制度，因此無法領取政府120萬元救助金，主要仍依靠保險理賠。對此，台南市議員林依婷表示，由於罹難者並非環保局編制內員工，可能無法領取120萬元補助，但她已將情況轉達給林俊憲委員，尋求解釋與協商空間，且事故發生在執行勤務期間，而非上下班途中，已請環保局評估研議是否符合「因公喪命」條件，以提供人道援助。