▲疾管署副署長林明誠表示，對於新版公費肺炎鏈球菌疫苗接種細節會再另行公布。（圖／台灣疫苗推動協會提供）

我國公費肺炎鏈球菌疫苗提供13價（結合型）、23價疫苗（多醣體）；而明年預計納入20價及21價，且改為只要接種1劑，細節會再公布。台灣疫苗推動協會今（17）日公布「2025疫苗十大新聞」；以知名藝人大S今年春節在日本不幸病逝，引發民眾搶打疫苗奪冠。疾管署提供公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象包括65歲以上長者，接種13價、23價各一劑；嬰幼兒則提供3劑疫苗。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今日提到，目前已有20價、21價疫苗，其中20價是成人、孩童都可以接種；21價則限制長者才可施打。但李秉穎表示，預計明年長者會改為20價或21價，涵蓋的血清型比較多；明年底可能會上路。疾管署副署長林明誠說，新版疫苗預計採取單劑接種，會取代13價、23價兩劑疫苗，細節預計月底公布。