2026地方大選將近，傳民進黨立委王義川、總統府副秘書長何志偉、法務部次長黃世杰等人，都是對決國民黨籍桃園市長張善政的可能人選。根據《TVBS民調中心》15日公布的最新民調，無論民進黨推派誰參選，張善政的支持度都明顯大幅領先。對此，國民黨青年部前主任陳冠安認為，王義川在桃園慘不忍睹的支持率，其實也值得賴清德看仔細，如果要繼續走鷹派對抗、極端路線，人民到底會不會認同。根據《TVBS民調中心》昨最新民調，若民進黨推派王義川參選桃園市長，張善政支持度為59%，王義川支持度為20%，雙方差距增至39個百分點，另外21%未決定。經交叉分析顯示，20至29歲選民有51%支持張善政、19%支持王義川，30%未決定；30至39歲選民方面，65%支持張善政、20%支持王義川，15%未決定。另外，在選民結構上，交叉分析顯示，民進黨認同者有64%支持王義川、24%支持張善政；有高達91%國民黨認同者支持張善政，民眾黨認同者更有94%支持張；而在中立選民方面，有53%支持張善政，僅8%支持王義川，另有39%表示尚未決定。陳冠安指出，賴清德上任以後，綠營政治路線愈加激化，王義川就是其中佼佼者、代表人物，沒有專業理性，只有起乩謾罵，用政論綜藝式的表演來博取聲量，甚至為了參加大罷免車掃，王義川還直接缺席立法院會議。代表著鷹派路線的王義川，也多次與綠營鴿派的王世堅槓上，當王世堅認為不宜力推大罷免，王義川竟公開嗆聲：「不服從命令的，滾啦！」而當王義川質疑北市圖利輝達時，不只被各界撻伐，更遭王世堅打臉，最後才改口言論。有趣的是，即使接連失利被打臉，但戰神王義川卻越戰越勇，有意挑戰桃園市長大位。陳冠安續指，但根據《TVBS》最新民調，王義川的支持率卻只拿到20%，輸給張善政39%之多。以民進黨支持者來說，王義川只能拿到64%的支持，顯示這位「戰神」的政治路線，連綠營自己人都不太認同。更荒唐的是，王義川在中間選民的支持率，只有8%。20至29歲的認同度更是在一年之內，從30%跌落到19%。陳冠安直言，簡單來說，走極端路線、鷹派風格的王義川，不只綠營不挺，甚至嚇跑年輕和中間選民。有這樣的人才，他只能說，2026絕對支持王義川代表民進黨參選任何地方。而王義川在桃園慘不忍睹的支持率，其實也值得賴清德看仔細，如果要繼續走鷹派對抗、極端路線，人民到底會不會認同。