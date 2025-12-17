我是廣告 請繼續往下閱讀

布局2026！民進黨台南市、高雄市、嘉義縣3初選區，將在明年1月12至17日進行民調，民調公布前將舉行電視政見發表會。民進黨今（17）日公布相關時程，台南市長政見發表會將於12月27日晚間舉行；高雄市長、嘉義縣長政見發表會，則規劃分別於1月3日、4日舉行。針對2026年高雄市市長、台南市市長、嘉義縣縣長提名政見發表會相關時程，民進黨表示，台南市市長政見發表會，規劃於12月27日，晚間8時至9時30分，由《三立電視台》承辦。高雄市市長政見發表會，規劃於1月3日，下午2時至4時，由《民視電視台》承辦；嘉義縣縣長政見發表會，規劃於1月4日，下午2時至3時，由《民視電視台》承辦。據先前政見發表會協調會議結論，嘉義縣長提名初選電視政見發表會，將採「申論、結論」形式舉行；台南市長、高雄市長提名初選電視政見發表會，則採「申論、提問、結論」形式舉行。