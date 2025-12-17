我是廣告 請繼續往下閱讀

▲車禍畫面怵目驚心，撞擊力道可見一斑。（圖／翻攝畫面）

台南市一名23歲陳姓女清潔員，昨（16）日上午執勤期間遭酒駕車輛撞擊身亡，事故發生後，死者家屬與男友趕抵現場，情緒當場潰堤。由於相關肇事經過已曝光，外界關注焦點也轉向家屬後續反應，其中死者舅舅在社群平台留言，悲痛揭露姪女遺體狀況，引發大量網友不捨與怒火。陳女到職僅約3個月，平時工作態度認真，主管私下透露，她個性溫和、做事細心，面對長者或行動不便的民眾都會主動協助。由於家境不佳，陳女長期一日打兩份工補貼家用，上午擔任清潔員，下午還要趕往飲料店上班，未料勤奮生活卻在上班途中戛然而止。事故發生後，陳女舅舅在臉書現身留言，悲憤寫下，「那位女孩是我的姪女，她整個下半身都粉碎掉了」，並透露為了修復遺體，家屬必須動用多達5名大體修復師。他直言，親眼見到姪女遺體時情緒潰堤，「我真的很崩潰，眼淚一直掉」，字字句句讓人鼻酸。舅舅更痛斥酒駕行為，怒罵「酒駕這東西真是一個王八蛋」，直言家屬承受的傷痛難以言喻。相關留言曝光後，短時間內湧入大量網友聲援，不少人留言要求嚴懲酒駕，也替年輕生命的逝去感到惋惜。台南市環保局表示，雖然死者為外包清潔人員，非局內正式編制，但仍會協助家屬爭取保險與撫卹相關事宜，減輕後續負擔。至於肇事的鄭姓男子，警方已依酒後駕車致人於死、公共危險等罪嫌方向偵辦，並已遭法院裁定收押，後續司法程序仍待釐清。