東南亞近日遭遇極端天氣侵襲，多國接連陷入嚴重水患。強烈熱帶氣旋挾帶豪雨橫掃區域，短時間內降下破紀錄雨量，導致河川暴漲、土石流頻發，造成印尼基礎設施大規模受損，災情迅速擴大。綜合外國媒體報導，印尼蘇門答臘北部成為重災區之一。洪水與土石流接連發生，已造成逾千人喪生、數千人受傷，仍有數百人下落不明。隨著部分地區交通中斷、通訊受阻，實際傷亡數字恐怕仍在攀升。災區畫面怵目驚心，大量房屋被洪水直接沖毀，街道覆蓋厚重淤泥，救援車輛與人員行動困難。洪水退去後，遍地殘骸與腐敗的家畜屍體散落各處，空氣中瀰漫惡臭，對公共衛生構成新的威脅。官方統計顯示，受災人口已超過120萬人，許多村落幾乎全數被摧毀，短期內無法恢復居住。大量災民只能在道路旁或空地搭設臨時帳篷棲身，乾淨飲水、糧食與醫療物資供應極不穩定，地方政府憂心饑荒與傳染病恐引發次生災害。根據《德國之聲》報導，即使災難發生已逾兩週，清理與重建工作仍難以展開。學校、診所等公共設施同樣遭到破壞，數十萬個家庭頓失依靠。專家指出，完整復原恐需耗時數月甚至數年，對地方經濟與社會結構造成長期衝擊。氣候學者警告，隨著全球氣候變遷加劇，類似的極端降雨事件未來可能成為常態。如何強化防洪設施、完善災害預警系統並提升社區應變能力，已成為東南亞各國政府無法再忽視的迫切課題。