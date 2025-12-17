會造成人體嚴重腹瀉、嘔吐的「諾羅病毒」，隨著冬季氣溫越來越低，也將迎來流行期，目前雖然還沒有大量患者就醫，但書田診所小兒科主治醫師蘇軏指出，諾羅病毒流行期為每年11月至隔年3月，傳染力很強，大人與小孩都可能罹患，容易引發群聚感染，且「酒精殺不死」，跨年、春節前後務必特別留意。
諾羅病毒酒精殺不死 微量就能讓人發病
林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰說明，諾羅病毒屬於「杯狀病毒科」，只需要10到100個病毒粒子就足以在人身上引起疾病，且一般常用的「酒精性消毒劑」無法完全根除，需要使用濃度高於50 ppm（理想濃度為1000至5000ppm）的「氯漂白劑」進行環境消毒，且消毒劑接觸時間至少要3分鐘以上。
諾羅病毒有什麼症狀？潛伏期多久？
蘇軏指出，感染諾羅病毒會有約12至72小時的潛伏期，常見症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，也可能合併發燒、頭痛、肌肉酸痛等。諾羅病毒的確定診斷需要將患者的糞便送實驗室檢查，然而諾羅病毒沒有特別的抗病毒藥物能使用，因此是否確診諾羅病毒對患者的治療方向影響不大。
吳昌騰強調，諾羅病毒感染後的症狀範圍很廣，從無症狀感染到「嚴重脫水性腹瀉」都有可能，最大宗的還是「腹瀉和嘔吐」；特別要注意的是，諾羅病毒可能讓患者出現「脫水」的嚴重併發症，進而導致「低血容量性休克、昏迷，甚至死亡。」
諾羅病毒怎麼傳染？如何預防？
吳昌騰提及，諾羅病毒主要透過「糞口途徑」傳播，但「嘔吐物」在病毒傳播中也扮演重要角色，病毒可以透過受污染的食物、水、物體表面傳播，甚至氣溶膠傳播，例如「吸入嘔吐物中的病毒粒子」，其中，「食物處理人員是重要的感染源，生食或未煮熟的貝類也可能導致感染。」
蘇軏提醒，諾羅病毒引起的急性腸胃炎傳染力強，目前沒有指定疫苗，平時要養成勤洗手習慣，特別是流行期的冬季，不要因為天冷隨便洗手，要確實用肥皂或洗手乳把手洗乾淨，同時注意食品、環境衛生，務必將食物煮熟後再食用，感染者也要避免處理餐點，以免病毒汙染食物進而傳染給他人。
