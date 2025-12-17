我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粿粿（前排左1）與王子（後排左2）爆發不倫戀，紅隊教練江宏傑與2人私下很少聯絡。（圖／翻攝自IG@red_fireeeeee）

▲江宏傑（左）、温昇豪（右）分享《廚師的迫降：客家廚房2》拍攝甘苦談。（圖／記者嚴俊強攝影）

藝人粿粿、王子今年10月爆出不倫戀情，女方老公范姜彥豐大動作開撕，至今2個月過去，「粿王」消失演藝圈中，而過去2人都參與的《全明星運動會》，當中身為紅隊教練的江宏傑今（17）日發聲，認了事發後與2人私下很少聯絡，另外，過去也曾經歷婚變風波的他，被外界指稱與范姜彥豐同病相憐，江宏傑稍早受訪笑說第一時間回覆網友，「我的想法就是，謝謝你囉！很有創意！」江宏傑和温昇豪今出席《廚師的迫降：客家廚房2》媒體茶敘，前者被問及「粿王不倫戀」話題，他態度嚴謹、言詞小心，透露私下沒有特別關心粿粿、王子，「我覺得每個家庭有每個家庭的要去學習的地方，包括我自己也是，所以這件事情我們就不方便去打擾對方，也不會去多做評論。」值得一提的是，「粿王不倫戀」爆發後，外界認為范姜彥豐的角色宛如當年婚變的江宏傑，打趣把2人「送作堆」，他抱持輕鬆心態看待此事，「我看到的想法就是，謝謝你囉！沒有什麼特別的意思，就是謝謝大家這麼努力，也覺得網友很有創意，偶爾海巡一下，可以得到滿多快樂的。」話題回到節目本身，第1季曾為師徒關係的李元日與江宏傑，在第2季卻意外成為競爭對手，江宏傑分享，「第一季從元日主廚那邊學到的不只是料理，還有心理素質，第2季直接投入到趙序橫主廚的陣營後，表現就更加順手了。」還笑說：「還是要感謝元日主廚。」另外，温昇豪也分享：「這次印象很深的是有到一個場地擺餐車，地點離板門店很近，所以周邊會有一些警語，有種緊張刺激的氣息，感覺很特別。」同時感謝韓方製作單位，「他們很知道要什麼畫面，所以拍攝起來很有效率，許願第三季可以到韓國濟州島拍攝。」