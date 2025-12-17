我是廣告 請繼續往下閱讀

▲洋基女孩宣布朴淡備正式加盟。（圖／洋基工程提供）

▲朴淡備年初才跟著樂天巨人球團及啦啦隊，登上臺北大巨蛋應援舞台。（圖／翻攝自朴淡備IG@daaaaam__b）

▲朴淡備多次跟隨球隊來台，在台灣具有極高聲量及粉絲數量。（圖／翻攝自朴淡備IG@daaaaam__b）

職籃洋基工程啦啦隊洋基女孩今（17）日再度重磅宣布補進韓籍應援新成員，來自韓國的啦啦隊成員朴淡備（박담비）正式加盟，引發台、韓球迷高度關注，她不僅曾效力KBO樂天巨人，也同時活躍於韓國男子、女子職籃應援圈，擁有完整的三棲舞台歷練，此次來台加入洋基女孩，被視為是隊長睦那京身邊與崔洪邏同樣重要的重要即戰力之一。事實上《NOWNEWS今日新聞》記者上週早已掌握朴淡備即將加盟的消息，她與崔洪邏的加盟可以說是睦那京與公司努力促成的結果，由於洋基女孩幾乎是從零開始，因此睦那京急需自己手中2員猛將一同來台協助建隊，才促成「洋基女孩四皇合體」的美事。朴淡備出生於2001年2月10日，於2023年正式踏入職業啦啦隊領域，出道初期同時擔任樂天巨人與蔚山現代摩比斯太陽神啦啦隊成員，隨後再加入清州KB之星，完成棒球、男子籃球與女子籃球的三棲應援經歷，這樣的履歷也讓她在短時間內累積高度舞台適應力。早期她加入由李丹妃創立的D&B娛樂，在高強度訓練與實戰演出下，逐步從隊伍後段站位走向中堅角色，雖非一出道即站C位型成員，但她以穩定表現、速度感十足的舞步，以及永遠不缺席的笑容，慢慢累積屬於自己的支持群。2024年朴淡備因組織調整轉入LUNA娛樂，與現任隊長睦那京成為同門夥伴，舞台曝光與話題度同步提升，她在團隊中定位逐漸明確，不僅是可靠的應援執行者，也成為帶動氣氛的重要角色，他也2度受邀來台，參與中職樂天桃猿「辣年糕趴」主題活動，另外也受邀登上臺北大巨蛋應援舞台，正式與台灣球迷建立連結。不同於話題型空降成員，朴淡備屬於「實戰型累積」路線出身，從站位、節奏到球場判斷力皆具成熟度，在韓國早已是球迷熟面孔，她以不刻意賣萌、卻自然流露親切感的應援風格著稱，成為近年韓國啦啦隊圈快速竄起的新生代代表。在眾多代表畫面中，最讓球迷津津樂道的，是朴淡備曾於應援活動中參加啦啦隊與球迷的4x100接力賽，擔任第一棒起跑，當天她的爆發力與加速度表現驚艷全場，被戲稱為「朴博爾特」，也讓她在社群平台迅速累積討論度。此外，朴淡備擅長模仿韓國各地方言，私下性格幽默直率，在團隊中經常擔任氣氛潤滑劑，粉絲也親暱稱她為「담순（淡順）」。這種兼具舞台專業與私下親和的特質，讓她在韓國與海外球迷之間都擁有穩定支持。此次加盟洋基女孩，朴淡備不僅被視為補強即戰力，也被期待能為球隊注入更多節奏感與國際應援經驗，從韓職球場到台灣舞台，她的成長路線清楚、履歷扎實，並非短期話題型操作，而是具備長線發展潛力的成員。隨著朴淡備正式加入，不少已經購買季票的球迷紛紛嗨喊：「我的季票價值又升高了！」