7-11取包裹變更方便了！過去一定有不少網購族曾遇過，想要領取包裹卻發現忘記帶證件的窘境，還得回家拿證件後多跑一趟，7-11為了提供更便利的取貨體驗，宣布「數位憑證皮夾」將在12月24日起擴大導入至7200店，未來民眾可先用APP綁定認證，到門市嗶條碼就可直接取貨，讓取貨流程更快速。全家APP也有「包裹快取條碼」服務，可先在APP生成取貨條碼，0元包裹免證件也能領。
7-11取貨沒帶證件可以領嗎？APP認證直接領
7-11響應數位發展部「數位憑證皮夾」政策，推廣至全台7200店門市，消費者都可免出示證件領貨，只要持智慧型手機開啟「數位憑證皮夾」APP，出示已綁定個人憑證的QR CODE嗶一下即可秒速完成包裹取貨流程。
使用流程：下載OPENPOINT APP成為會員➡到APP首頁服務選取寄取包裹➡我的包裹➡取件查詢➡匯入取件包裹➡電話號碼與會員帳號符合➡取得0元認證條碼。
《NOWNEWS》記者實際使用該功能，APP介面除了待取件包裹可以生成認證條碼外，還可以查詢「待出貨」的包裹，也就是已經購買但尚未寄到的門市的包裹，還有「已取件」的包裹也有清楚明細，消費者可清楚查詢自己已收件、未收件的包裹資訊。
全家沒帶證件怎麼領包裹？生成包裹快取條碼直接領
此外，全家也同樣有導入「
數位憑證皮夾」，凡已付費完成的0元包裹，出示「 數位憑證皮夾」APP的專屬 QR Code，並由店員過刷QR Code完成身分認證後，即可完成取件程序。
並且會員APP推出「
包裹快取條碼」、「包裹預約自取」、「多件包裹合併快取」 。還有「跨平台包裹貨態查詢」除了既有店到店包裹動態查詢，更開放150個網購平台包裹皆可於「全家」APP追蹤。
使用流程：下載「數位憑證皮夾」APP並完成身分認證➡向店員出示「數位憑證皮夾」中的個人Qrcode➡店員過刷Qrcode取得姓名、末三碼，取出包裹
資料來源：7-11、全家
