36歲男星汪蘇瀧今（17）日遭人爆料早已結婚生子，而且是結了2次婚，且有2個小孩，再婚的老婆還遠赴美國坐月子。這個八卦消息曝光後，火速掀起網友討論，關鍵字「汪蘇瀧孩子」更登上微博熱搜。對此，汪蘇瀧的工作室帳號「SilenceRadio0917」下午1點時，在微博發文闢謠，截下假消息的圖片並打上一個「假」字，簡簡單單就幫汪蘇瀧澄清抹黑。
汪蘇瀧遭爆二婚生2胎 老婆在美國坐月子
一名網友今日發文，爆料汪蘇瀧隱婚有小孩，他信誓旦旦地說，「汪蘇瀧有女兒是事實，我姑父嫂子和他老婆在美國一個月子中心，絕對事實，不怕告」。該爆料者還稱汪蘇瀧早在2015年就已經生下女兒，2017年才又生下兒子，幫他生下子女的妻子是江蘇的富二代千金，年僅21歲，是汪蘇瀧再婚的老婆。
汪蘇瀧工作室火速澄清 1個字簡短回應：假
這個八卦消息很快就衝上微博熱搜，更有汪蘇瀧的粉絲信以為真，留言祝他進入人生的下個階段。對此，汪蘇瀧的工作室微博下午1點半時就出面回應，澄清假消息；只見工作室截圖網友的造謠貼文，並打上一個「假」字，簡潔有力地做出澄清。
不過這個做法讓許多汪蘇瀧的粉絲不滿，認為此事嚴重損害汪蘇瀧名譽，公司應該要幫他提告造謠者，「可不可以積極點，告黑（指黑粉）吧」、「能不能給我上律師函」、「趕緊告了，拜託」、「希望你們是在擬聲明了」、「每逢演唱會前，這種事都會突然冒出來，能不能請官方嚴肅處理一下呢？」
汪蘇瀧人氣超旺！緋聞對象包含主持人、女網紅
汪蘇瀧是中國創作型的男歌手，代表作包含〈有點甜〉、〈年輪〉、〈一笑傾城〉、〈就讓這大雨全都落下〉、〈像晴天像雨天〉，在大陸、台灣知名度都頗高。而他出道以來並沒有證實過任何一段戀情，但經常爆出緋聞，對象包含主持人靳夢佳、女網紅俊辰。
資料來源：微博＠SilenceRadio0917
