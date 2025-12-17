我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案二審輕判，暫時從貪污重罪脫身，但除了檢方研議上訴，預計將讓高虹安繼續「官司纏身」，她在這個月其實還有一件敗績：資訊工業策進會（簡稱資策會）對於高虹安任職期間，在2017年5月及9月各自發表期刊論文，但後來她赴美攻讀博士學位所撰寫的論文中重複引用，，因此主張高虹安侵害著作權，提告求償100萬元，本案仍可上訴。高虹安曾在資策會工作近10年，並帶職帶薪前往美國辛辛那提大學取得博士學位。引發官司的兩篇期刊論文，都是她在資策會期間所發表的，一篇篇名是「」，另一篇是「」，博士論文題目則是「」。高虹安提出論文比對系統報告，，期刊論文占博士論文内容的比例很低，應該屬於合理使用。高虹安強調，資策會已聲明，只有就實際應用才有授權的問題，使用於學術論文並無實際操作應用，也未因此營利，她已取得資策會的概括授權；高虹安在原始版本的智商法院認為，高虹安雖在資策會期刊論文列為第一作者，但，在資策會員工服務合約中明訂，員工基於職務上所完成的著作，以資策會著作人、著作權歸資策會所有。合議庭比對資策會對於著作權的聲明「學術論文引用公開文件之慣例是標示引用（quote），無需取得著作人之同意…」，藉此認定如果，這不代表高虹安的博士論文沒營利、引用資策會期刊論文就不用取得授權。判決強調，高虹安在博士論文中重複使用她在資策會時期發表的論文，雖然不是出於商業目的，但；高虹安，也就是說，高虹安沒有合理使用的空間。智商法院並不採信高虹安的「只重複6％」，因為，縱使所利用的部分占博士論文的比例不高，仍不足以認定屬於合理使用。合議庭認為，資策會為了防止高虹安繼續侵害著作權，要高虹安刪除博士論文中相關段落，不得自行或使第三人直接或間接重製、改作、公開傳輸，是合理的請求，因此判准。智商法院指出，高虹安先前曾在資策會任職，在職期間為了完成博士學位，未經資策會同意，就在博士論文中重製、公開傳輸期刊上的論文；考量高虹安離開資策會後從政成為公眾人物，有無抄襲論文，自然會影響資策會的信譽，因此除了金錢賠償，也有回復資策會信譽的必要。資策會要求高虹安分別在自由時報、聯合報全國版的頭版刊登判決，但法官覺得在其中一家報紙、不要在求職版上刊登就能達到效果，因此判決高虹安在自由時報或聯合報選一家，刊登本案最後事實審判決書「案號、當事人、主文」一天。