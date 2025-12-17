我是廣告 請繼續往下閱讀

京華城容積率弊案延燒，台北地院近日密集開庭進行言詞辯論。繼檢察官及柯文哲答辯結束後，今（17日）下午輪到沈慶京答辯，而沈慶京在過程中情緒相當激動，二度哽咽淚灑法庭。透露當時檢察官林俊言在其於醫院期間曾前往探視他，並要他「去咬柯P（柯文哲）」。而沈慶京答辯時間相當長，還一度提及自己學生時代創幫派的往事。直至70分鐘後，沈慶京表示還需要答辯1個半小時，讓柯文哲忍不住搖頭笑了，審判長則要求沈慶京濃縮重點發言。針對檢察官稱柯文哲及沈慶京於109年2月20日開始「密謀」，沈慶京表示，兩人只是君子之交，談話中只是在發牢騷，也一定會提到時任台北市副市長林欽榮，怒批檢方：「這是什麼邏輯？」他認為是京華城害了柯文哲，若同仁能在第一時間陳情，把握最佳時間就不會演變成現在的情況，「他（柯文哲）一向不會占人便宜。」不僅如此，沈慶京更指控檢察官壓人逼供，陳情等於違法是雙重標準解釋，要求林俊言用搜索柯文哲的方式去搜索林欽榮。他指出，當時被羈押時因身體不適進醫院治療的期間，身心相當痛苦，一度覺得「這次大概要死了」，平均一個月會有3天全身發抖、高血壓、上排牙齒咬斷下排假牙的狀況，認為自己此生都無法活著出去，不懂自己到底做了些什麼。他提到，林俊言曾在其於醫院期間去找他，更要求他去咬柯文哲，稱「你是聰明人應該要懂」並於開庭前在法警室的小房間內再度提及此事。沈慶京向律師說明後，表示要行使緘默權，而沈慶京再度回憶這狀況，忍不住落淚喊：「我為什麼要這樣讓你侮辱？」沈慶京情緒相當激動，當庭吐露自己的滿腹冤屈，甚至表示自己死後骨灰要和父母一起灑在三芝、老家江蘇揚州、太平島及台灣海峽等地，「希望（台灣海峽）能成為中國人的內海。」至於威京集團捐給民眾黨210萬一事，沈慶京也做出解釋，提到現今政治國民黨、民進黨兩黨內鬥，自己支持第三方勢力很正常，他希望民眾黨有一天能夠變好，但檢察官卻把這個舉動視為行賄的「前金」，讓他無法理解。