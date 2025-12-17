我是廣告 請繼續往下閱讀

政府普發現金1萬元， 從11月12日開放領取至今已超過1個月，財政部長莊翠雲今（17）日表示，到目前為止已有2069萬人領到1萬元，占可領取人數的87.82%，估計剩287萬人沒領，領取期限至明（2026）年4月底。立法院財政委員會今日審查《海關進口稅則》，國民黨立委羅明才關心目前普發現金1萬領取狀況。莊翠雲說明，截至目前為止，已有2069萬人已領取，占87.82%，其中直接入帳有458萬人，占22%，採取登記入帳人數最多，有863萬人，占41.49%，ATM領現也有510萬人，占24.64%，郵局領現有233萬元，占11.29%。至於還有多少人未領1萬元？莊翠雲表示，目前估還有287萬人沒領，不過，領取時間到明年4月底。根據全民普發現金1萬元的官網最新統計，截至今日下午3時止，登記入帳的登記人數進一步來到870萬9968人，ATM領現人數也有512萬7650人，郵局領現有237萬7308人。