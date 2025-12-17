我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中國哈爾濱日前有一名湖南遊客，在攝氏零下20度的天氣僅穿單薄長褲，小腿靜脈曲張血管破裂，噴出大量鮮血。（圖／翻攝自微博）

中國東北已經入冬，氣溫已到降到零下，一名30多歲的南方遊客日前到黑龍江旅遊，攝氏零下20度卻只穿一條單薄長褲，小腿血管冷到破裂，血液噴出後迅速凝結成血冰，場面怵目驚心。綜合中國媒體報導，事件發生在12月8日，一名來自湖南的30多歲男遊客，與女友在在哈爾濱中央大街散步時，突感腿部劇痛，小腿靜脈曲張，血管被凍裂，血液噴射狀湧出，瞬間就浸透褲管，滴落在地面上迅速凝結成冰渣，場面怵目驚心。目擊者說，事發這名遊客上身穿著厚實的羽絨外套，但下半身只穿普通的單薄長褲，突然就看到他抱住小腿蹲下，起初以為是摔倒，上前才看到小腿噴血。附近巡邏的女民警迅速上前幫忙，先把男遊客移動到附近溫暖的店家，待急救箱送達後，先把外褲剪開，積壓的鮮血又噴湧而出，女警也急忙按壓止血，等待救護車趕來，也一直強調要「在東北出門必須穿棉褲」。醫生表示，極寒情況下，人體血管會像凍僵的橡皮筋一樣劇烈收縮，血管內的血液壓力也會急劇升高，低溫又會使人體凝血酶活性下降40%，止血能力大幅降低。而這名遊客本身就有靜脈曲張問題，血管壁本就比較脆弱，低溫和壓力雙重作用，血管不堪重負破裂，才導致出血兇猛的驚險場面。不少網友都留言說：「就直接穿了一條薄外褲？這都不是天氣冷不冷的問題，這是拿自己身體開玩笑呢吧？零下20度左右的天氣，你身體沒問題也不行啊」、「我小時候上學路上親眼見過晚上昏迷在外面然後凍死的人」、「來哈爾濱玩一定要穿厚棉褲、羽絨服，帽子棉口罩也要戴」、「成功嚇到了一個即將要去哈爾濱旅遊的南方人」。