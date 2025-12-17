我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞政府即將對大型社群平台祭出更嚴格的監管制度，數位空間的「自由經營時代」正邁向終結。官方宣布，自2026年起多個深度影響民眾日常生活的社交與即時通訊服務，將正式被納入國家法律體系下管理，象徵政府對網路安全與平台責任的態度明顯轉趨強硬。綜合外國媒體報導，馬來西亞通訊監管機關指出，只要在國內用戶數達 800 萬以上的社交媒體或通訊平台，都必須遵循新的許可制度，並依《1998 年通訊與多媒體法》取得合法營運資格，否則恐面臨處分或限制。在新規範下，受影響的平台涵蓋多家國際科技巨頭，包括Meta旗下的 Instagram、Facebook 與 WhatsApp，字節跳動的 TikTok，Alphabet 的 YouTube，以及 Telegram 等，幾乎囊括主流社群與影音服務。馬來西亞通訊與多媒體委員會表示，此舉目的在於建立一致且有效的監管框架，要求平台不僅遵守本地法律，也必須對其服務可能帶來的社會風險負起實質責任，特別是在兒童與家庭使用安全方面。官員進一步說明，過去法規多半只能追究散布不當內容的個人責任，新制度則將監管重心轉向平台本身。未來若涉及兒童性剝削、暴力或其他有害內容，平台必須主動防堵、即時處理，否則將依法究責。放眼全球，越來越多國家正加速收緊對科技公司的監管，防止未成年人暴露於不良網路環境。馬來西亞的新措施，正反映這股國際趨勢，也預示社群平台在東南亞市場，將面臨更高的合規門檻與經營壓力。