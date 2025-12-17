我是廣告 請繼續往下閱讀

▲HPaperMatte護眼電紙平板，兼顧3C時代不可忽視的用眼健康課題，展現HUAWEI在顯示技術與人因工程設計上的創新實力。（圖／華為提供）

▲PaperMatte護眼電紙平板 HUAWEI MatePad 11.5 2025（圖／華為提供）

▲PaperMatte護眼電紙平板，提供更流暢的筆記體驗，不論是快速記錄、整理重點或繪畫創作，都能即開即寫，讓工作紀錄更高效。（圖／華為提供）

▲潮酷全能HUAWEI FreeBuds 7i 打造智慧沉浸聆聽新體驗（圖／華為提供）

全球通訊領導品牌 HUAWEI 持續深耕智慧終端市場，致力為使用者打造更舒適的影音體驗。全新HUAWEI MatePad 11.5 2025搭載PaperMatte護眼雲晰柔光屏、升級版華為筆記功能與全天候大電量續航，滿足現代人在工作、學習與娛樂中長時間使用螢幕的需求，同時兼顧3C時代不可忽視的用眼健康課題，展現HUAWEI在顯示技術與人因工程設計上的創新實力。MatePad 11.5通過SGS低視覺疲勞2.0高效能認證，以及TÜV萊茵低藍光（硬體方案）、無頻閃與TÜV萊茵圓偏振等多項國際認證，為日常使用帶來更舒適的觀看體驗。此外，HUAWEI本月同步推出潮酷全能的HUAWEI FreeBuds 7i，具備智慧動態降噪與清晰音效表現，無論追劇、觀影或聆聽音樂，皆能有效隔絕外在干擾，進一步強化沉浸式影音與行動娛樂體驗。振興醫院眼科部一般眼科主任許粹剛醫師指出：「長時間使用電腦、平板與手機已成為生活常態，眼睛長時間近距離對焦，搭配螢幕反光、眩光與藍光刺激，容易造成視覺疲勞。若睫狀肌長期過度運作，不僅可能引發眼睛痠澀不適，也會增加乾眼症等風險。對此，建議在無法避免長時間用眼的情況下，選擇具備抗藍光、低反光與低頻閃等特性的螢幕設備，並養成定時休息與良好用眼習慣，才能有效守護眼睛健康。」歡慶新品上市，HUAWEI推出限時首購優惠，即日起至2026年1月31日，凡購買HUAWEI MatePad 11.5 2025，即贈 HUAWEI FreeClip，並可於HUAWEI網路商店享有HUAWEI 全產品千元折扣優惠，讓學習、工作與娛樂體驗一次到位。呼應現代使用者對「長時間、多場景」的螢幕使用需求，HUAWEI MatePad 11.5 2025 PaperMatte護眼雲晰柔光屏，奈米級防眩光蝕刻技術可大幅降低99%光線干擾，並減少60%螢幕反射，在戶外或明亮燈源下仍能維持清晰、舒適的觀看品質。搭配2.5K高解析度、120Hz高更新率螢幕與3:2生產力比例，讓閱讀、筆記與多工操作更自然順手。纖薄515g、6.1mm的金屬機身結合10,100 mAh大電量與40W超級快充，支援一整天的學習、創作與娛樂不中斷。HUAWEI MatePad 11.5 2025推出深空灰款式，建議售價NTD $14,990元。於 HUAWEI網路商店／順發門市／創Q Space品牌櫃／PChome 24h／momo購物網／YAHOO! 購物中心／蝦皮購物及全台授權經銷通路販售。HUAWEI M-Pencil（第三代）為 MatePad 11.5 2025 的最佳書寫搭檔，透過10,000+級壓感與磁吸無線充電設計，帶來更自然的書寫體驗。搭配AI手寫優化、魔法便條與筆記回放等功能，協助學生與上班族更有效率地整理筆記、記錄靈感，打造完整的數位書寫生態。HUAWEI M-Pencil（第三代）為HUAWEI MatePad 11.5 2025選購配件，建議售價NTD $1,990元，於HUAWEI網路商店獨家販售。HUAWEI FreeBuds 7i以潮流外型結合智慧音訊科技，搭載智慧動態降噪4.0、高解析空間音訊與靜謐通話技術，無論聆聽音樂或通話溝通皆能保持清晰純淨；同時支援多裝置連線與直覺操控，輕鬆融入學習、工作與娛樂場景。HUAWEI FreeBuds 7i，提供深空灰、貝母白、櫻語粉三種配色，售價NTD$3,490元，於HUAWEI網路商店／創Q Space品牌櫃／MIKO 米可／馬尼通訊／Q哥3C／PChome 24h／momo購物網／YAHOO!購物中心／蝦皮購物及全台授權經銷通路販售。HUAWEI推出限時首購優惠，即日起至2026年1月31日止，凡購買HUAWEI MatePad 11.5 2025即贈HUAWEI FreeClip乙組 （市價NTD$5,990元）。此外，購機再享HUAWEI網路商店NTD$1,000元優惠折抵，可用於加購HUAWEI M-Pencil（第三代），以NTD$990元（原價NTD$1,990元）的優惠價入手，或自由選購其他商品，打造更完整的學習與創作配件組合。HUAWEI MatePad 11.5 2025為首款採用類自然光護眼技術的HUAWEI平板，能有效減輕視覺疲勞，帶來更舒適的觀影體驗。低藍光螢幕支援DC調光與自動亮度調整，並結合全新圓偏振光技術，能將螢幕光轉化為柔和、自然光般的光線。在維持高可視性的同時，享受輕鬆自在的觀看感受，即使配戴太陽眼鏡也能清晰可見。結合奈米級防眩光蝕刻技術與抗反射塗層，可有效消除99%的光線干擾與60%的螢幕反射，在強光下依然清晰。搭載2.5K高解析度與11.5吋120 Hz高更新率螢幕，帶來流暢的視覺體驗，細節清晰動人；3:2螢幕比例搭配極窄邊框設計，無論是追劇、學習還是遊戲，都能盡情投入，享受非凡的觀賞樂趣。擁有SGS低視覺疲勞2.0高效能認證、TÜV萊茵低藍光（硬體方案）與無頻閃認證，以及TÜV萊茵圓偏振認證。無紙化紀錄，提供更流暢的筆記體驗，不論是快速記錄、整理重點或繪畫創作，都能即開即寫，讓工作紀錄更高效。支援磁吸手寫筆HUAWEI M-Pencil第三代，能精準呈現力道、速度與角度變化，帶來更接近真實書寫的筆觸。可從多樣化封面、貼紙與紙張模板中挑選，創造屬於自己的個性化筆記體驗。在保留個人筆跡風格的同時，提升文字的清晰度與可讀性，讓手寫內容更利於整理、回顧與長期保存。書寫過程回放，可重現每一步思考脈絡，特別適合學習筆記、會議重點整理與教學傳遞。可一鍵開啟分割畫面，邊查資料、邊寫筆記同步進行，工作與學習的效率更進一步提升。纖薄機身中蘊藏強勁電力，提供最長可達14小時的影片播放續航，滿足外出、工作到娛樂的一整天使用需求，告別電量焦慮。纖薄驚艷：經過鍛壓成形工藝，打造一體成型金屬機身，機身厚度減少10%，僅約6.1 mm，重量僅約515 g，耐用度提升30%。輕薄機身設計，手感細膩舒適，享受行動樂趣。40W HUAWEI SuperCharge超級快充：支援高速充電技術，只需30分鐘，即可暢享整個上午的連續觀看體驗。支援專業繪畫引擎與完善的協助工具，為繪畫愛好者提供全面易懂的繪畫工具。配備超薄大振幅四揚聲器系統，帶來震撼音效與深沉低音，滿足感官享受。搭載HUAWEI Histen 9.0，依據不同場景智慧切換最佳音效設定，讓電影與音樂更栩栩如生。採用加大67%的石墨散熱片面積，超導熱散熱系統實現高效導熱散熱。全面釋放運算效能，整體性能提升25%，帶來更加流暢的使用體驗。筆尖靈敏度突破10,000+級，細膩捕捉每一次筆觸變化，輕重分明，線條粗細自然流暢，精準呈現書寫與繪圖細節。可透過磁力吸附於平板頂部，支援無線配對與無線快充設計，讓筆具隨放即充、隨取即用，收納與充電一氣呵成。只需輕點兩下筆身，即可快速切換筆刷與橡皮擦模式，創作過程更流暢自然。圓潤六角形設計與親膚塗層，長時間握持依然舒適自然。具備「智慧擷取」功能，可輕鬆擷取圖片或文字內容。只要圈選範圍即可擷取影像。*HUAWEI M-Pencil第三代需另外選購，為HUAWEI網路商店獨家銷售。以流暢線條與動態造型為核心，耳機外觀融合圓形的柔和感與直線的俐落感，在圓潤與棱角之間取得平衡，打造兼具活力與美感的極簡設計。耳機本體優化為圓潤規則的型態，提升握持穩定度與整體配戴體驗，讓使用者在美型與實用之間獲得更佳感受。8 mm²超大導氣腔可有效吸收並減速雜訊聲波，三顆高性能聲學麥克風能精準感測外界雜音，在智慧動態降噪4.0演算法調度下，耳機即時發出的反相聲波能夠更精準捕捉並抵消雜訊，帶來更沉浸、純淨的聆聽體驗。搭載11 mm四磁體動圈單元，帶來真實人聲、深層音質與錄音室級平衡音效。並支援10段EQ微調與個人化音效設定，可依喜好調整音色，打造專屬聆聽風格。HUAWEI FreeBuds 7i以清晰穩定的靜謐通話體驗為核心設計。除三麥克風配置外，全新骨傳導麥克風可精準拾取人聲，搭配AI通話降噪技術，即使在高達90 dB的強風或嘈雜環境中，也能保持清晰通話品質。點頭或搖頭即可免持接聽或拒接來電，輕鬆完成操作，亦可透過指尖簡易操作，輕鬆完成更多指令，享受直覺且智慧便捷的操控體驗。開啟充電盒後，手機即會彈出連線提示視窗，輕觸「連線」即可完成配對。可同時連接兩部裝置，無需重複配對即可自由切換。相容iOS與Android系統，實現跨裝置間的順暢使用體驗。