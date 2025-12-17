我是廣告 請繼續往下閱讀

日中關係緊張，日本東京都上野動物園證實，園內僅存的兩隻大貓熊「曉曉」、「蕾蕾」，將於明年1月底送還中國，這也是50年來日本國內首次迎來「沒有大貓熊」的局面，上野動物園近日湧入許多不捨民眾排隊向大貓熊告別。對此，有日本學者直呼「沒了就沒了，熊貓歸零也沒關係」，引發網友熱議。日本電視台、BS日視與讀賣新聞三方共同製作的深度新聞談話節目《深層NEWS》，15日討論中日關係，中國專家、神田外語大學教授興梠一郎在節目上表示，大貓熊返還中國並非單純的歸還，而是「熊貓質」，只要日中關係稍微不順，熊貓的健康狀況就會「剛好」變得需要回國休養，一語讓現場嘉賓露出會心一笑。興梠一郎表示，對於日本國內50年來首次迎來「沒有大貓熊」的局面，「沒了就沒了，熊貓歸零也沒關係」，因為北京就是在進行心理戰，讓日本民眾因為貓熊離開而產生焦慮，此時哭天搶地正中中國下懷，抱持「走了就走了」的態度才是面對熊貓外交最健康的方式。節目片段被日本網友分享到X上，隨後再被台灣網友轉發，在社群網路引發熱議。許多台灣網友紛紛留言表示，「台灣有從中國移籍台灣的兩隻，可以讓它們去日本LongStay深造一下」、「希望台灣哪天也能對熊貓說祝你幸福，慢走不送！」、「沒有就沒有，也沒少塊肉」、「養那兩隻還要倒貼很多維護費，即使覺得可愛也要想想門票費夠不夠貼，畢竟是公立動物園，要送回去也許是好退場的藉口」。臉書粉專「小原惠文」也評論表示，「下次看到熊貓在螢幕上翻滾時，別忘了牠背後其實揹著隱形的『外交辭令』。牠們確實是有史以來最能幹的外交官，不費一兵一卒，光靠賣萌就能讓各國政要頭痛不已。而我們能做的，就是像興梠教授一樣，保持清醒冷靜，冷眼觀察看政治渣男打算演哪一齣『黑白大戲』」！