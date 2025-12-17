我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Apink恩地將於本週末登上台南市政府舉辦的《搖滾耶誕演唱會》舞台。（圖／台南市政府提供）

▲李多慧（如圖）坦言自己作為演唱會主持人之一，十分期待在舞台上跟鄭恩地見面，並且近距離看她表演。（圖／記者吳翊緁攝）

▲談到主持演唱會，李多慧直言自己跟籃籃雖有說不完的話，但站上正式舞台主持還是讓她十分緊張。（圖／記者吳翊緁攝）

▲台南在地囡仔籃籃（如圖）將攜手好友李多慧，一同擔任大型晚會主持人。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

韓國啦啦隊女神李多慧來台發展後，事業版圖不再只停留在球場應援，近期更正式跨足主持領域，她即將於本週六在台南市政府舉辦的《搖滾耶誕演唱會》中，首度擔任大型活動主持人，與主持經驗豐富的籃籃搭檔，面對即將來臨的主持首秀，李多慧坦言很緊張並表示：「我會韓文，我想跟Apink的鄭恩地告白！」同時表示有機會也想跟恩地一起在舞台上熱舞。談到本次演唱會的表演嘉賓，李多慧毫不掩飾自己的「追星心情」，她透露自己從學生時期就非常喜歡女團Apink，高中時甚至跳過她們的舞蹈，如今得知成員恩地將與自己同台演出，內心相當激動。李多慧笑說，私下甚至想用韓文向恩地告白，更開玩笑表示：「我會韓文，我想要跟說我愛妳！」語氣中滿是少女心，這樣的心情也讓她對主持當天更加期待，希望能在專業完成工作的同時，留下難忘回憶。籃籃與李多慧組成備受期待的「夢幻主持組合」，對李多慧而言這不僅是主持處女秀，更是她在台灣演藝圈角色轉型的重要里程碑，也讓外界看見她不只擅長應援，更願意挑戰不同舞台形式。距離演出倒數之際，李多慧坦言目前正全力投入準備，不論是講話節奏、舞台流程，甚至臨場反應都一一練習。李多慧透露這次主持最大的難題並非表演，而是「說話的狀態切換」，由於她與籃籃私下交情深厚，平時互動偏向輕鬆搞笑，但耶誕演唱會屬於正式活動，必須拿捏分寸與氣氛，這也成為她反覆練習的重點，她笑說：「我正在努力調整語氣！」希望能在專業與親切之間找到最好的平衡點。儘管是首次挑戰大型主持，李多慧並不感到孤單，因為身旁有籃籃相伴讓她安心不少，她透露2人已為開場準備特別設計的橋段，結合主持與表演元素，希望能帶給觀眾耳目一新的感受。李多慧也坦言，正因為有熟識的夥伴同行，才能在緊張之餘多一份期待，她形容這次合作就像「一起闖關」，不只是完成主持任務，更希望讓現場觀眾感受到耶誕節的熱鬧與溫度。除了工作動態，李多慧也透露個人行程安排。她表示，耶誕節當天將返回韓國陪伴家人，這段時間對她而言相當重要，至於跨年是否留在台灣，她則坦言目前尚未確定，若沒有工作安排，希望能帶著父母一起在台灣迎接新年。