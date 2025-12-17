我是廣告 請繼續往下閱讀

在美元指數止跌反彈，加上台股收黑，外資續賣超台股並匯出，加上中央銀行未力守，新台幣兌美元今（17）日貶破31.5元，終場收31.526元，不僅連續3個交易日收貶，也續創逾7個月收盤新低價，台北外匯經紀公司成交量18.38億美元。美元回神，美元指數從97.87回升至98.64，目前在98.54盤整。亞洲主要貨幣日圓兌美元也由升翻貶，從154.5回貶至155.59，韓元兌美元亦從1472.26貶到1482.1，離岸人民幣兌美元也從7.0307貶至7.0428。至於新台幣兌美元今日也是開低走低，一開盤就見31.5元，由於美元反彈，加上台股翻黑，外資續賣超台股323.47億元，新台幣進一步貶到31.585元，重貶1.1角，尾盤央行有稍微調節，貶幅收斂，但終場仍貶破31.5元，收在31.526元，貶值5.1分。匯銀人士認為，新台幣能否止貶，還是要看美元、台股及外資表現。