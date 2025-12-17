我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前動用「副署權」，不副署立法院11月14日三讀通過的財政收支劃分法，法案無法生效，讓在藍營痛批「獨裁」，民眾黨主席黃國昌更是呼籲人民走上街頭抗爭。對此，政治評論員張益贍今（17）日開嗆藍白，自認民意那麼強大，就快彈劾總統或是倒閣，「做不到？不想做？選舉太花錢？那就閉嘴別再騙選票！」身兼民進黨主席的總統賴清德今（17）日痛批藍白主導的立法院，不惜傷害台灣的民主體制，且強推多項法案，弱化中央政府財政與國家防衛實力；他強調，執政團隊為了捍衛憲政秩序、維護國家與全民福祉，而做出「不予副署」的決定，這不是為了哪一個政黨的利益，而是為了台灣的生存，為了子孫的未來。對於藍白狂罵總統賴清德支持卓榮泰不副署一事，張益贍今日表示，罷免是「公民權」，與憲法中「倒閣」、「解散國會」行政立法彼此制衡的權力無涉。國民黨不要一直喊「大罷免大失敗」。張益贍狠酸，國民黨一直喊「大罷免大失敗」，既然認為自己民意那麼強大的話，那就倒閣，甚至解散國會還可以取得2／3立委席次彈劾賴清德，來完成對藍白選民「賴清德下台」的承諾，「做不到？不想做？選舉太花錢？那就閉嘴別再騙選票！」