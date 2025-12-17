我是廣告 請繼續往下閱讀

晶圓代工大廠聯電今（17）日舉辦重大訊息記者會，聯電資深處長林俊宏表示，董事會通過將以不超過7億元金額，參與關係企業欣興電子增資。現金增資每股認購價格為116元；若以欣興今收盤價212元計算，幾乎打半價。聯電持有欣興電子13%股份，金額約142.9億元，共204,912,528股。聯電董事會今日決議參與欣興電子現金增資，交易數量上限為 6,034,482股，每股認購價格為 116元，交易總金額上限為新台幣7億元。此次策略投資，林俊宏指出，除按原股東持股比例參與認購欣興現金增資發行新股4,485,677股，共約5.2億元；如欣興員工與其他股東放棄未認購之部分，於欣興洽特定人認購時，本公司將以不超過179,661,468元為上限參與認購。聯電今股價上漲2.44%，收50.4元；欣興下跌0.93%，收212元。