國道休息站是許多民眾、職業駕駛長途開車時，舒緩疲勞的重要去處。不過，近期就有民眾把車停在國道休息站之後睡著，一醒來就看見車上被貼了「關懷單」，原因是「停車超過了4小時」，其實這樣的情況，已經可以依《道路交通管理處罰條例》開罰車主1200元。
車停國道休息站睡著！車主醒來見「關懷單」
近期有民眾在臉書社團「車床天地」上發文表示，自己把車停進高速公路休息站的停車格，隨後就在車上睡覺休息，沒想到一醒來之後，就發現車外被張貼了一張「逾時停車服務區4小時關懷單」。
這張關懷單上面有表格紀錄時間，下方還寫著提醒字樣：「親愛的旅客您好，服務區停放車輛4小時為上限，您的愛車已經停放超過四小時，再請配合停放規定以免受罰，謝謝您的配合。」
看見這張單據，也讓當事人驚呼：「我也只是躺在車子裡面的車椅上睡覺而已，現在都已這麼嚴格了嗎？」貼文曝光後，也立刻引發一票駕駛回應，「一直都有的規定」、「不關懷！到時候不就一堆在休息站車宿的人」、「休息站不是一般隨你停的停車場，是講求週轉率，讓人人有機會用」、「這樣已經可以罰600～1200，但高公局先開關懷單勸導，很好了」。
車床族占用越來越誇張！高公局、國道服務區出手了
事實上，從今年3月開始，高公局為了提升服務區停車位的使用周轉率，開始嚴格執行「國道服務區限停4小時」政策，因為有越來越多以車為家的「車居族」將車輛停在服務區，並以駕駛休息室為家，尤其以新竹湖口服務區占用情況最嚴重。
對此，高公局與國道服務區也開始嚴格取締車輛停放超過4小時的情況，若超時，則可依《高速公路及快速公路交通管制規則》開罰600元至1200元，而且目前國道服務區都已經納入智慧停車管理系統或是地磁感應設備，可以清楚知道每輛車的停放時間。
國道休息站真的不怕你睡覺！貼心1設施能躺平、沐浴
其實，國道休息站並不怕駕駛人睡覺休息，反而只是擔心是有人長時間占用。像是國道1號的湖口、泰安、西螺、新營、仁德，以及國道3號的關西、西湖、清水、南投、古坑、東山、關廟等服務區，都有貼心設置「駕駛人休息室」。
駕駛人休息室內備有躺椅和衛浴設備，全部都能免費使用，每次最多可使用2小時。駕駛只要帶著駕照到服務台登記，就能進去休息，而且24小時全天開放。
因此，下次如果真的開車開到很累，不妨善用「駕駛人休息室」，直接躺在躺椅上好好放鬆一下，比起在車上硬把椅子躺倒舒服多了，也能更快恢復精神，繼續展開旅程。
資料來源：高公局
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期有民眾在臉書社團「車床天地」上發文表示，自己把車停進高速公路休息站的停車格，隨後就在車上睡覺休息，沒想到一醒來之後，就發現車外被張貼了一張「逾時停車服務區4小時關懷單」。
看見這張單據，也讓當事人驚呼：「我也只是躺在車子裡面的車椅上睡覺而已，現在都已這麼嚴格了嗎？」貼文曝光後，也立刻引發一票駕駛回應，「一直都有的規定」、「不關懷！到時候不就一堆在休息站車宿的人」、「休息站不是一般隨你停的停車場，是講求週轉率，讓人人有機會用」、「這樣已經可以罰600～1200，但高公局先開關懷單勸導，很好了」。
事實上，從今年3月開始，高公局為了提升服務區停車位的使用周轉率，開始嚴格執行「國道服務區限停4小時」政策，因為有越來越多以車為家的「車居族」將車輛停在服務區，並以駕駛休息室為家，尤其以新竹湖口服務區占用情況最嚴重。
其實，國道休息站並不怕駕駛人睡覺休息，反而只是擔心是有人長時間占用。像是國道1號的湖口、泰安、西螺、新營、仁德，以及國道3號的關西、西湖、清水、南投、古坑、東山、關廟等服務區，都有貼心設置「駕駛人休息室」。
因此，下次如果真的開車開到很累，不妨善用「駕駛人休息室」，直接躺在躺椅上好好放鬆一下，比起在車上硬把椅子躺倒舒服多了，也能更快恢復精神，繼續展開旅程。