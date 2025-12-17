我是廣告 請繼續往下閱讀

狗仔葛斯齊去年揭露綠委王定宇與人妻的曖昧對話截圖，聲稱是粉絲所提供，影射對方私生活混亂，對此王定宇提出妨害名譽告訴。台北地檢署今（17）日偵結，認定是粉絲透過中國軟體造假對話截圖，讓葛斯齊誤以為資料為真爆料，因所言非無所依據，故不起訴處分。對此王定宇要求道歉，葛斯齊則疾呼台灣司法不用再相信，「檢察官是有多怕民進黨？」後續將提出偽證罪及誣告訴訟，「我一定會給全民交代」。對於台北地檢署調查指出，葛斯齊拿著粉絲提供的對話截圖，該截圖為粉絲透過中國軟體造假。對此王定宇表示，這是葛斯齊對他個人的侮辱，「你欠我跟我的家人一個深層的道歉！」葛斯齊今日回應表示，表示台灣司法不用再相信，質疑檢察官是有多怕民進黨，疾呼王定宇截圖對話絕對不是偽造，那是消息來源串供說出來的謊言偽證，自己後續會曝光消息來源，請大家不用相信司法，「這不起訴太噁心，雖然我獲判不起訴，但很失望檢察官調查內容」。葛斯齊更反嗆王定宇才應該道歉，自己會提出偽證罪及誣告訴訟，這不是一句精神有問題，還有串證說詞就能掩蓋過去，「這社會公平正義不是這樣瞎搞，我一定會給全民交代」。