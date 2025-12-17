我是廣告 請繼續往下閱讀

台南市安平區昨天（16日）上午發生一起酒駕奪命車禍！48歲鄭姓男子酒後駕駛賓士小客車，高速追撞正在定點收垃圾的垃圾車，導致23歲陳姓女清潔員遭夾困車尾，下半身粉碎性骨折慘死，鄭男也於當晚被羈押，然而，事發前疑似有兩名同行友人試圖阻止鄭男酒後駕車，但他不顧勸阻堅持開車離開，沒想到才開不到400公尺，就釀成奪命悲劇，造成年輕女清潔員枉死。據悉，鄭男事發前整夜飲酒，從凌晨續攤一路喝到清晨8點多。天亮後他仍堅持自己開車返家，友人見狀急忙上前阻止，但即使是兩名成年男子也攔不住他。怎料，他上路不到1分鐘、行駛距離還不到400公尺，就高速撞上前方垃圾車，釀成23歲陳姓女清潔員被夾擊身亡的悲劇。回顧整起事件，16日上午8時9分，當時垃圾車停靠路邊進行清運作業，23歲陳姓女清潔員，走到車尾確認回收狀況，不料短短數秒內，就遭後方48歲鄭男駕駛的賓士車追撞，被夾困於垃圾車與小客車之間，導致陳女下半身粉碎性骨折致多重性外傷而死亡。至於鄭男酒測值高達0.95毫克，警詢後，警方依《刑法》公共危險及酒駕致死罪嫌，將鄭男移送偵辦。檢方複訊後向台南地院聲請羈押，法官也於當晚火速裁准。事後，死者的妹妹與舅舅都在社群哀痛發聲，難以接受親人平白喪命的事實。隨著消息曝光，網友也挖出鄭男在安平區經營鹹酥鴨店的資訊，店家評論瞬間被負評灌爆；甚至有人翻出他疑似急著賣房的不動產貼文。然而，奪走一條無辜性命的代價，絕不會因網路罵聲而減輕半分。