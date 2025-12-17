我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范姜彥豐在爆出婚變風波後，體重一度剩下65公斤，近期已經回升至69公斤。（圖／翻攝自范姜彥豐IG@zack_fanchiang）

▲范姜彥豐透過IG分享自己最近都在工作、運動跟寫歌，展謝積極恢復的一面。（圖／翻攝自范姜彥豐IG@zack_fanchiang）

▲范姜彥豐曬出自己積極走出陰霾的一面，讓不少粉絲都十分期待他滿血回歸。（圖／翻攝自范姜彥豐IG@zack_fanchiang）

歷經妻子粿粿出軌偷吃好友王子的婚變風波後，藝人范姜彥豐一度因情緒與生活劇變，身形明顯消瘦，引發外界關心。今（17）日，范姜彥豐罕見在社群平台分享近況，直接曬出體重計畫面，公開目前體重已回升至69.55公斤，並以一句「嗨肉肉好久不見」輕描淡寫帶過，卻讓不少粉絲看了格外有感，也被視為他逐步走出低潮的重要訊號。身高186公分的范姜彥豐，在婚姻風波期間體重曾一度下滑至65.05公斤，對高個子男性而言明顯偏瘦，當時他除了上節目直播外鮮少公開露面，也未正面談論身心狀態，但體態變化仍被外界注意，如今體重回升超過4公斤，雖未恢復到過往巔峰狀態，卻已顯示生活節奏逐漸穩定，不再處於極端消耗期，讓不少關心他的粉絲鬆了一口氣。范姜彥豐在限時動態中寫下：「嗨肉肉好久不見，回來一半囉！好像可以維持就好？」短短3行字並未提及過往風波，卻被網友解讀為心境轉換的關鍵，不少粉絲直言：「看起來是已經慢慢走出來了。」作為模特兒公司凱渥曾經的超新星，范姜彥豐無論是外表、身形跟姿態都是業界一等一的存在，即便後來因為家庭沒有繼續留在模特兒圈，他也時常維持健碩高挑的身材，可見他平時也十分自律。然而在歷經妻子與好友的背叛後，范姜彥豐一度瘦到只剩下65公斤，這對一名186公分的成年男子來說雖然BMI屬於健康，但仍舊太瘦。范姜彥豐透過IG分享近況：「工作、運動、寫歌，踏實！」同時曬出體重回升的照片，讓不少粉絲、網友都十分欣慰，紛紛為他加油打氣：「看起來氣色有回來」、「慢慢來就好」，並且希望他可以早日走出陰霾，以最佳狀態重返演藝圈。