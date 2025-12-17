我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰日前宣布不副署《財劃法》修正案，總統賴清德也表態支持，還發影片稱國會將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。資深媒體人劉寶傑昨（16）日直言，從1994年開始跑新聞，從來沒聽過「在野獨裁」這4字。劉寶傑16日接受網路直播節目《董事長開講》專訪指出，財劃法演變成憲政僵局，而這樣的衝突，每個人都要承受後面的苦果，「其實覺得這一點對賴清德來講是比較不利」，以之前大罷免為例，如果只是罷免少數藍委，罷免通過機率其實算高，但如果把戰場上升到全面、就會慢慢走針，而財劃法引發的憲政問題也是一樣，「最重要還是要得到社會的認同，如果搞久了，社會不認同，它會反噬的」。劉寶傑強調，對賴清德最重要的，是讓美國軍購案通過，如果通過不了，國際情勢不清楚，還讓台灣空轉，「我覺得中間選民會有質疑的，這質疑出來以後，對賴清德不利，且這壓力只來自藍白嗎？或許連他的內部都會有壓力出來。」針對賴清德喊出「在野獨裁」，劉寶傑也直言，「我真的從來沒聽過，我從1994年開始跑台北市長選舉，也算是對政治很熟悉，真的沒聽過所謂『在野獨裁』4個字」，主持人吳子嘉也笑著表示，「可以去申請專利」。網友們紛紛留言表示，「聊過外星人、看遍全世界的寶傑都沒聽過『在野獨裁』，被你發現世界奇蹟了」、「在野就沒行政權要如何獨裁」、「就像幾年前的校正回歸一樣意思，總有新滋味」、「整個台灣都是聞所未聞」、「連寶傑都看不下去了」。