▲香蕉公開被酸民控閃兵的對話截圖。（圖／香蕉 王俊傑FB）

日前閃兵案狂爆，許多男藝人因此形象大跌，不料近日香蕉（王俊傑）竟突然在FB被酸民控閃兵，爆粗口怒罵他「沒用的東西不配在螢光幕前」，香蕉直接反擊表示自己當過海巡，並截圖後曬出當兵照當證據，網友得知後火速道歉，表示是自己誤會，而香蕉則選擇不追究，「撕裂互嘴只會兩敗俱傷」。香蕉在昨日發文透露爆粗口亂攻擊的網友已向自己道歉，並曬出與對方的截圖，截圖上是酸民先爆粗口攻擊香蕉，「去逃兵啦、X逃什麼兵啦X、沒用的東西是不配在螢光幕前的好嗎」，香蕉看到後回應：「我當過兵了！模範海巡，你知道你沒搞清楚來這裡亂罵。我截圖了…若有後續賠償，我會捐去給需要的單位」，並曬出自己當兵的認證照。讓該網友火速道歉，「你朋友有po你是當海巡的，那是我搞錯了，我在這裡跟你說聲抱歉，因為最近太多這種逃兵的藝人，誤會了，再次跟你說聲對不起」。而香蕉選擇原諒，並在貼文中表示：「不是默許言語霸凌，是不想放心上，對於期待要幫助到弱勢、需要的單位，這種好事我自己來，行動自己去！不為了造口業的人在乎對方的想法和後續，好事記心頭，壞事斷捨離」，並希望不要再有這種攻擊性言論，「不是每個人都愛轉念的…撕裂互嘴只會兩敗俱傷」。香蕉也透露當時當兵的經歷，原本要爭取到藝工隊的他，因為沒有名額，只好去改軍樂隊，沒想到Beatbox不被認為是樂器，所以無法進入，「當海巡是陸軍大抽到的單位，不是替代役，當時是司法警察」。香蕉也直呼當兵那一年非常充實，「服務獨居老人與孩童，種下廣結善緣的種子，難得的回憶與經驗，敦親睦鄰，還沒進演藝圈就在實踐了」。香蕉是從街頭藝人起家的主持人兼YouTuber，他以Beatbox和親和力聞名，主持《寶島神很大》等節目，並在演藝圈和網路界活躍。2011年以 Beatbox 惡搞影片走紅 YouTube，後加入《瘋神無雙》等節目，樂觀又正面的形象深受大批粉絲喜愛。