實登揭秘：在地客撐盤 換屋產品成主流

▲民權西路生活圈產品類型多元，從小坪數套房至高端住宅一應俱全。目前屋齡20年以上的中古屋，房價普遍站穩8字頭。（圖／記者徐銘穗攝）

瓦斯行起家深耕大同 董座：蓋不好無法交代

▲毅聯建設今（17）與日商台灣大林組簽約，正式聘請大林組擔任「毅聯首馥」建案的營建總顧問。圖昨起為巨將創意團隊董事長張鴻遠、毅聯建設董事長陳啟育、日商台灣大林組董事長楊春榮及董事兼資深協理蔡育建。（圖／記者徐銘穗攝）

堅持「室內一坪換一坪」 看好 2026 房市回溫

▲毅聯建設董事長陳啟育認為，市場資金充沛，2026房市會轉好，特別是對於換屋族來說，中坪數產品的需求依然強勁。（圖／記者徐銘穗攝）

日系精工加上大基地 打造耐震地標

▲毅聯首馥採 18 層與 15 層的制震雙塔設計，導入工程權威戴雲發研發的 Alfa Safe 柱中柱耐震系統與 NEW RC 結構，耐震等級可抗六級地震，並提供全棟十年防水保固。（圖／記者徐銘穗攝）

專家觀點：雙星計畫帶動 大同區房市補漲

▲毅聯首馥37坪3房樣品屋，客廳空間仍寬敞。（圖／記者徐銘穗攝）

▲毅聯首馥37坪3房樣品屋，主臥空間。（圖／記者徐銘穗攝）

▲建案還安排有「機器狗代銷」，業者說帶它在中山商圈遛一圈，當天來客數增加好多組。（圖／記者徐銘穗攝）

受惠西區門戶計畫，台北市大同區房市近年熱度攀升。毅聯建設位於捷運民權西路站生活圈的新案「毅聯首馥」今（17）日正式公開，總銷達 45 億元。業者表示，全案銷售已達六成，實價登錄揭露成交單價約在 111 萬元上下。值得注意的是，在小宅當道的市場下，該案反而是 3 至 4 房產品最為搶手，顯示在地換屋需求強勁。「毅聯首馥」規劃 2 至 4 房產品，共 180 戶，屬於都更案。負責銷售的巨將創意團隊指出，目前已售戶中高達五成是大同區在地客，其餘則來自中山、北投及士林等地。銷售現場觀察發現，記者實際查詢內政部實價登錄資料，該案目前已有 37 筆交易紀錄，成交單價落在 103 萬至 116.9 萬元之間，總價帶則介於 2218 萬至 5368 萬元。業者坦言，雖然開價達每坪 125 萬元，實際成交均價約在 111 萬元，符合目前北市捷運沿線的新案行情。能獲得在地客高度認同，源自於建商深厚的在地淵源。深耕大同區都更案的毅聯建設董事長陳啟育表示，家族世居於此，爺爺在大稻埕開木炭行，到了父親手中改經營瓦斯行，自己從小在大同區長大，多數地主都是認識的長輩或鄰居。「蓋的房子首重結構安全、品質要好，不然無法向鄰居交代。」陳啟育強調，這正是為何堅持找來日本百年歷史的「大林組」擔任營建總顧問的主因。他透露，這是毅聯在大同區第五個都更案，也是基地最大的一個，談及整合都更最困難的關卡，陳啟育直言：「在雙北都更是顯學，但地主如果不團結，建商要介入很難。」針對地主最關心的分配問題，他表示，。他解釋，如果無法給地主室內一坪換一坪，原本住 4 房的地主房子變小了根本無法住，自然不會點頭。對於 2026 年房市看法，陳啟育也抱持樂觀態度。他認為，隨著美國 QE（量化寬鬆）告一段落，。他直言：「台灣還是有錢的人很多。」整體市場資金充沛，特別是對於換屋族來說，中坪數產品的需求依然強勁，這也是此案 3、4 房產品熱銷的主因。在具體的建築規劃上，毅聯建設引入擁有 130 年歷史的「日商台灣大林組」擔任營造總顧問，這也是大林組首度在大同區參與的案件。基地面積達 626 坪且三面臨路，在寸土寸金的大同區相當稀有。為了強化建築安全，本案採 18 層與 15 層的制震雙塔設計，導入工程權威戴雲發研發的與 NEW RC 結構，，並提供。社區周邊圍繞德鄰、蔣渭水雙公園，以及成淵高中等百年學府，主打兼具書香與綠意的宜居環境，試圖在舊城區中打造國際級的安全住宅新標準。大同區過去受限於舊市區印象，房價基期相對較低。然而，隨著總投資額 600 億的「台北雙星」計畫啟動，加上公辦都更加速，區域風貌正快速翻轉。中信房屋研展室副理莊思敏指出，捷運民權西路站位處淡水信義線與中和新蘆線交會樞紐，是串聯雙北的重要交通節點，對外聯絡便捷，通勤優勢明顯。生活機能方面，民權西路生活圈坐擁雙連市場、晴光市場、家樂福、馬偕紀念醫院及大同運動中心等完善設施，能充分滿足日常採買、醫療與休閒需求，因此深受自住客群青睞。莊思敏進一步分析，民權西路生活圈產品類型多元，從小坪數套房至高端住宅一應俱全。目前；至於。以「毅聯首馥」來看，實價登錄成交單價落在每坪103-116萬元，整體表現符合區域行情。