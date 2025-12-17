我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 台南市長黃偉哲與京都市產業觀光局長草木大互贈紀念品，共同見證台日陶藝文化交流的重要成果。期盼兩城市能在未來透過更多藝文合作深化關係。（圖／南市府提供）

▲「2025陶藝台日交流展 in 台南」自12月17日至115年1月11日於總爺藝文中心紅磚工藝館展出，每日上午9時至下午5時開放參觀。（圖／南市府提供）

「2025陶藝台日交流展in台南──台南市・京都市交流推進協定締結4週年紀念展」，今（17）日於總爺藝文中心紅磚工藝館盛大開幕。黃偉哲也呼籲台南學子們走進展場，透過藝術體驗認識台日文化內涵，奠定更寬廣的國際文化視野。由台南市台日文化友好交流基金會與京都陶磁器協同組合連合會共同主辦台南市政府文化局、京都府及京都市協力舉辦的「2025陶藝台日交流展in台南──台南市・京都市交流推進協定締結4週年紀念展」，包括市長黃偉哲、京都市產業觀光局長草木大、台日交流協會董事長李退之等均共同見證台南與京都在陶藝文化交流上的重要里程碑。黃偉哲表示，今年適逢台南市與京都市交流推進協定締結4週年，十分榮幸能與來自京都的夥伴及台南各界朋友齊聚一堂，共同見證台日陶藝文化交流的重要成果。他指出，京都作為日本文化重鎮，長年孕育深厚而精緻的工藝傳統，而台南同樣是台灣重要的歷史文化城市，兩市透過陶藝交流深化文化互動，期盼更多市民可以近距離感受陶藝之美，並持續深化雙城在文化、教育等多面向的交流合作，進一步拉近城市距離、厚植市民情誼。京都市代表表示，感謝台南在文化交流上持續展現高度誠意與熱忱，並期盼兩城市能在未來透過更多藝文合作深化關係。這次展覽的核心亮點在於跨國陶藝交流的深度呈現。來自京都的11位陶藝師跨海來台，帶來25件技法精湛、風格多變的京燒作品，展現清水燒於造型、釉色、金彩及手繪紋樣上的多層次魅力。同時也邀請21位台南藝術家展出21組作品，形式從傳統器皿到當代造形皆有，呈現台灣陶藝多元且具有生命力的特色。京都與台南作品在空間中並置，形成跨文化的視覺對話，讓觀眾得以比較技法、審美與工藝語言的異同，深化欣賞經驗。「2025陶藝台日交流展 in 台南」自12月17日至115年1月11日展出，每日上午9時至下午5時開放參觀。展覽集結兩地精英陶藝家的代表作品，無論對工藝創作者、陶瓷愛好者或一般民眾，都是難得一見的文化饗宴。歡迎市民及各界朋友蒞臨欣賞，一同見證台日文化交流的新里程碑。