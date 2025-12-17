中央氣象署預報員鄭傑仁表示，未來一周台灣東北季風影響，北台灣氣溫起伏、降雨明顯，周五、周六（12月19日至12月20日）南方雲系北移，全台降雨機率都提高，3500公尺以上高山有降雪機會；周日（12月21日）還有一波東北季風，下周二（12月23日）各地雨勢才算完全趨緩。
一周氣溫早晚偏冷 北台灣變化較大
鄭傑仁指出，明（18）日東北季風影響，北台灣高溫下滑至20至23度，中南部高溫仍有25至27度，全台低溫整周變化不大，落在15至19度；周五、周六東北季風減弱，北台灣高溫回到21至24度，但中南部開始下雨，高溫降至22至24度；周日東北季風增強，北部高溫下滑到20至21度，中南部則是24至28度。
周五周六全台有雨 高山有望下雪
鄭傑仁說明，今（17）日午後東北季風增強，北台灣部分地區已經出現短暫雨，明天整天桃園以北、宜蘭降雨機率高，且基隆北海岸、大台北山區、宜蘭會有局部較大雨勢，新竹以南維持多雲到晴。
周五、周六天氣變化大，由於南方雲系北移，雨區擴大至全台，各地降雨機率增加，且南台灣、東半部雨勢會比北台灣明顯，甚至中部以北、宜花3500公尺以上高山有零星降雪機率。
周日東北季風再襲 下周二放晴回暖
鄭傑仁提及，周日南方雲系遠離，南台灣雨勢趨緩，但隨著新一波東北季風增強，桃園以北、宜花、恆春半島還是有局部短暫雨，東北季風預估影響到下周一，下周二減弱後，剩下基隆北海岸、宜花有局部短暫雨，其它地區多雲到晴。
鄭傑仁說，未來10天，台灣主要受到一波波東北季風影響，氣象署短期內尚未觀測到冷氣團訊號，不過仍要提醒民眾，隨著12月進入尾聲，一直到明年2月，北方冷空氣都會持續發展、南下，台灣最冷的時段也將來臨，務必多關注最新天氣預報。
資料來源：中央氣象署
