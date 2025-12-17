我是廣告 請繼續往下閱讀

全球知名成人網站Pornhub驚傳高級付費會員資料外洩，知名駭客集團「ShinyHunters」16日宣稱竊取Pornhub Premium用戶的資料，並威脅以比特幣作為贖金，否則就會外洩會員資料，不過，Pornhub母公司Ethical Capital Partners並未給出公開回應。根據路透報導，駭客組織「ShinyHunters」週二表示，他們竊取了成人網站 Pornhub 的高級（premium）客戶數據，並威脅將其公開。儘管無法立即確定此次資料外洩的範圍、規模或細節，但「ShinyHunters」告訴路透部分樣本，洩露14 名 Pornhub 高級服務用戶的數據，在進行資料比對後，有三名前Pornhub高級付費會員證實，有關他們的數據是真實的，儘管這些數據已是數年前的。ShinyHunters要脅以比特幣作為支付贖金，以防止Pornhub大量資料公開並刪除這些數據，但不會透露有關洩露事件的細節。Pornhub 及其公司所有者，位於加拿大渥太華的 Ethical Capital Partners並未公開回覆此事。Pornhub宣稱每日網站流量超過 1 億次，每年流量達 360 億次，是網路上最受歡迎的成人性內容提供者之一，提供大量可免費觀看的影片。Pornhub12日就曾通知付費會員，承認近期涉及第三方數據分析商Mixpanel的資安事件，影響部分Pornhub Premium 會員，當時Mixpanel宣稱找不到任何跡象顯示資安事件是由他們所致，對於ShinyHunters宣稱所掌握的用戶資料，Mixpanel否認與這次資料外洩有關。