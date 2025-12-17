我是廣告 請繼續往下閱讀

世界棒球經典賽（World Baseball Classic）將於明年3月開打，日本武士隊首戰對手確定是中華隊。隨著兩隊再度於國際賽場交鋒，去年世界12強棒球賽決賽的畫面也再度被提起。當時中華隊在東京巨蛋擊敗日本、勇奪隊史首冠，但賽後卻婉拒了慣例的香檳慶祝儀式，這段背後原因，近日由隊長陳傑憲接受日北媒體《Full-Count》訪問時親自揭曉。根據日媒《Full-Count》報導，效力中華職棒統一獅的外野手陳傑憲，在接受訪問時首度談起那場歷史性勝利後的心境。他回憶決賽場地東京巨蛋時直言，「那裡真的非常漂亮又寬敞，一踏進去就會覺得，能在這裡比賽的球員真的很幸福。」他也特別提到日本獨具特色的應援文化，「日本應援團的音樂和節奏感都非常好，跟台灣多半集中在內野的加油方式不一樣，日本的應援聲是從外野傳來，守備時從背後聽到，氣勢真的很驚人。」正因為對東京巨蛋與日本棒球文化的高度尊重，中華隊最終做出了不同於以往的選擇。陳傑憲透露，賽後未開香檳慶祝，其實是總教練曾豪駒率先提出的想法，「但我自己心裡也完全認同。東京巨蛋是日本選手的主場，與其在那裡慶祝，不如回到台灣，再好好和大家一起慶功。」這項提議獲得全隊一致支持，沒有任何一名球員反對。陳傑憲表示，奪冠當晚，全隊選擇前往燒肉店聚餐，「那一餐，對我們來說就是最好的慶祝方式。」沒有香檳、沒有喧鬧，卻在輕鬆的氣氛中，讓團隊情誼更加緊密。談到即將在WBC再度交手的日本隊，陳傑憲也展現隊長的冷靜與敬意。他直言，日本隊每一名選手都是頂尖水準，「不管派誰上場，都必須高度警戒。」同時，他也點名幾位值得關注的中華隊戰力，包括旅美歸國、現效力富邦悍將的張育成，效力海盜隊體系的鄭宗哲，以及去年12強賽決賽對日本先發、目前隸屬響尾蛇體系的左投林昱珉。