▲關務署高雄關獲行政院國家發展委員會第8屆政府服務獎之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

▲行政院副院長鄭麗君(左)頒獎給協力團體的長榮海運公司，以資鼓勵。(圖／關務署高雄關提供)

▲行政院副院長鄭麗君(中)與獲獎的關務署高雄關及協力團體的長榮海運公司團隊互動熱絡。(圖／關務署高雄關提供)

財政部關務署高雄關獲行政院國家發展委員會第8屆政府服務獎之殊榮，於日前，在政治大學公共行政及企業管理教育中心舉行的頒獎典禮，由行政院副院長鄭麗君頒獎，由高雄關關務長劉芳祝代表受獎，以資鼓勵。財政部關務署高雄關關務長劉芳祝表示，此次高雄關以「數位化與自動化結合，打造智慧監管綠色碼頭」專案參賽，在由行政院國家發展委員會所主辦的第8屆政府服務獎競賽中脫穎而出，榮獲數位創新加值項別之肯定，獲政府服務獎之殊榮。劉芳祝說，面對全球貿易挑戰與物流需求增長，高雄關積極透過「公私協力」模式，與業者攜手將傳統碼頭升級為智慧監管綠色碼頭，此一專案核心在於運用數位與自動化科技，建立全流程即時監管機制，同時優化法規和簡化查核作業，此舉不僅大幅加速貨物通關時效，顯著降低海關人力負荷，更提升了整體監管效能與港口安全，專案成果亦可作為其他業者推動自動化碼頭的參考指南，為我國港口產業樹立了新典範。劉芳祝指出，此次高雄關獲得第8屆政府服務獎之殊榮，是對高雄關推動智慧關務轉型的莫大鼓勵，高雄關未來將持續秉持創新精神，深化數位科技應用，全力將高雄港打造為高效、智慧、永續的國際級綠色港口，持續優化服務品質，以更高效率回應國家經貿發展需求。