▲曾艷芬發聲為鞠婧禕（如圖）抱屈。（圖／微博@鞠婧禕_Official）

中國女星鞠婧禕因精緻美貌而有「4000年一遇美女」的稱號，不料昨（16）日，她突然開槓經紀公司絲芭傳媒，指控公司偽造合約、惡意訴訟、薪水被壓榨等，絲芭傳媒也火速反擊，雙方隔空開嗆、各執一詞，讓外界霧裡看花。不料曾在同公司的前SNH48團員曾艷芬今日突為鞠婧禕發聲抱屈，指控絲芭傳媒的確對收入分配不公，還爆料公司會挑選成員陪酒，並列出公司的多項罪名，怒批「坑騙小女孩」。曾艷芬今日在微博發文指控絲芭傳媒，表示當時簽的合約是8年，8年後沒滿30歲就續約到滿30歲，強調鞠婧禕根本沒見過續約相關的《補充協議》，不可能有20年的合約，直言是「坑騙小女孩」。曾艷芬也透露那時候公司想融資上市，還安排一些成員去陪老闆喝酒，「不過我相信王總是會保護成員的，不會讓成員去做什麽很過分的事，只是一個應酬估計陪陪喝酒吃飯啥的」，並喊話王總，希望他放了鞠婧禕。除此之外，曾艷芬也透露收入分配不公的問題，表示自己當時接一部戲片酬是100萬人民幣（約台幣446萬），到手稅後只拿到9萬人民幣（約台幣40萬），指出公司給她的最高工資只有3萬人民幣（約台幣13萬）1個月。曾艷芬還透露自己請假不上公演時，還是有配合公司錄音等工作，但公司竟直接停了她的工資，不只欠她兩筆總選獎金，解約時還向曾艷芬要求300萬人民幣（約台幣1330萬），曾艷芬因家境不好付不出錢，拖了她2年後，公司才以60萬人民幣（約台幣267萬）放人。曾艷芬也表示公司不尊重粉絲，握手會讓粉絲在室外曬太陽排隊，導致許多粉絲中暑暈倒，還不准成員隨便跟粉絲說話，更不用說是簽名或合照，「有一次我在一個粉絲的包包上面簽了個名，給一頓臭罵罰了我幾千塊，那時候工資每個月也才就幾千塊」。曾艷芬還指控曾遭公司誣賴打人，怒喊跳了4年多，沒有錢、也沒有家人的感覺，「只有pua，只有挨罵，好心給公司寫詞還冤枉我打人，直接處罰公告貼出來，我明明沒有打過人還能這麽無中生有處罰我，我真服了」，還直接被公司改微博密碼，不發工資逼退團，不過曾艷芬也嘆雖然辛苦，但感謝公司包吃包住，並希望公司有點人情味，讓成員畢業。