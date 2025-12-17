我是廣告 請繼續往下閱讀

▲賴佩霞（左）消瘦不少，謝沛恩緊跟在後。（圖／記者李欣容攝）

▲鍾欣凌自嘲像101忠狗。（圖／記者李欣容攝）

賴佩霞小女兒新婚1年，洋女婿Kevin因換心手術失敗於12月3日在美國病逝，她今（17）日和大女兒謝沛恩出席時尚活動，身形看起來消瘦不少，而在走上舞台前，母女倆時而勾手，時而交談，但臉上都沒有太多喜悅的表情，直到面對鏡頭才展開笑容，謝沛恩也被問到婚期，她表示有可能在明年，但自己比較隨性，沒有認真規劃，賴佩霞說現在家裡的氣氛就是又哭又笑，「我們一起講一些美好的經驗。」謝沛恩10月被男友求婚成功，被問到婚期，她終於展開笑顏說，「目前還沒在想這個，我比較簡單，明年也有可能，不曉得，就期待我的Instagram囉！」由於妹妹的老公月初過世，全家陷入悲傷情緒，賴佩霞也說，現在家裡的氣氛就是又哭又笑，「大家一起講一些美好的經驗，謝謝大家的關心。」而母女倆今也以一襲黑色打扮出席活動。這場活動不僅邀請了時尚界有名的設計師，與會來賓各個都是大咖，包括鍾欣凌、張景嵐、蔡淑臻、鬼鬼吳映潔、楊一展、柴智屏、石知田、林思宇、程予希等等。鍾欣凌今挑戰豹紋衣服，她笑說照鏡子很像101忠狗，但女兒說她是白雪公主，讓她非常開心，鍾欣凌也祝福今宣布婚訊的李玉璽，「可以找到相愛的人很棒，祝他們幸福美滿！」另外張景嵐也和陳凱倫的兒子陳銳穩定交往中，對於婚事不著急，害羞說，「順其自然，先好好相處。」近來在《如果我不曾見過太陽》中有亮眼表現的石知田，聊到此次飾演大反派，被很多人罵死法太簡單，他說看到有人希望角色「歐陽悌」喝尿，很有創意，也藉機跟觀眾道歉，「對不起！」相當可愛。而蔡淑臻則被問到《村裡來了個暴走女外科》第二季進度，由於該劇男主角頻出事，被說是下了魔咒，就連最後定案的薛仕凌都捲入閃兵案，蔡淑臻說有關心他，但沒聊很多，話題也立刻被主持人喊卡。最後，過去曾和王子、粿粿在《全明星運動會》有互動的林思宇，被問到粿王戀，尷尬說，「這麼突然？」隨後表示和王子已經很久沒聯絡，「我也剪了個俐落短髮，之後有其他的作品也請大家關注！」