台灣超商外的傘架用途又被誤會了！近期有網友在路邊看到外國客坐在超商門口，卻誤把傘架當成「餐桌」，將超商購買的手搖飲放進洞口，再把微波食品擺在上方開始用餐，畫面曝光後立刻引發網路瘋傳，也掀起兩派台灣網友論戰。
外國客蹲超商外「把傘架當餐桌」！意外掀起台人論戰
昨（16）日有民眾在社群平台 Threads 上分享，有2名外國面孔的男子坐在超商門口，一邊吃東西、一邊與朋友聊天，不過仔細一看，他們前方充當「桌子」的，竟然是超商門口常見的雨傘架。
而這兩名外國男子，先是將剛在超商內買的手搖茶飲放進前方的洞口，靠近身體的一側則用來擺放食物，還拿起筷子準備用餐。這一幕突兀的畫面，讓目睹的原PO也忍不住愣住直呼：「原來是餐桌呀，以為是傘架。」
畫面曝光後，立刻讓不少台灣網友笑翻回應，「當杯架的部分非常優秀」、「在門口吃飯，卻好優雅的樣子」、「如果走過去把雨傘放進去，他們應該會傻眼」、「你們台灣的桌子真好，還附杯架」、「大部分歐美國家很少下雨，所以不清楚」、「讓我想到老外把人家祖墳當龍椅坐的梗圖」。
不過，也有一票網友吐露不滿，「反正台灣人都會原諒或者無所謂」、「這如果是亞洲人這樣做，早就被店員趕了吧」、「外國人做什麼都是對的」。
超商傘架狂被誤會！韓國遊客當成杯架：真的太像了
事實上，這已不是首次台灣超商門口的傘架用途被誤會。過去在西門町的超商門口，就曾出現雨傘架被擺滿大量手搖飲與咖啡杯的情況，而主要使用的多半是來自韓國的遊客。
原因在於，韓國明洞等商圈的服飾店或精品店，常會在門口設置飲料杯架，外型與台灣的雨傘架相當相似，僅高度略有不同，因此才會頻頻產生誤會。
我是廣告 請繼續往下閱讀
昨（16）日有民眾在社群平台 Threads 上分享，有2名外國面孔的男子坐在超商門口，一邊吃東西、一邊與朋友聊天，不過仔細一看，他們前方充當「桌子」的，竟然是超商門口常見的雨傘架。
而這兩名外國男子，先是將剛在超商內買的手搖茶飲放進前方的洞口，靠近身體的一側則用來擺放食物，還拿起筷子準備用餐。這一幕突兀的畫面，讓目睹的原PO也忍不住愣住直呼：「原來是餐桌呀，以為是傘架。」
畫面曝光後，立刻讓不少台灣網友笑翻回應，「當杯架的部分非常優秀」、「在門口吃飯，卻好優雅的樣子」、「如果走過去把雨傘放進去，他們應該會傻眼」、「你們台灣的桌子真好，還附杯架」、「大部分歐美國家很少下雨，所以不清楚」、「讓我想到老外把人家祖墳當龍椅坐的梗圖」。
不過，也有一票網友吐露不滿，「反正台灣人都會原諒或者無所謂」、「這如果是亞洲人這樣做，早就被店員趕了吧」、「外國人做什麼都是對的」。
事實上，這已不是首次台灣超商門口的傘架用途被誤會。過去在西門町的超商門口，就曾出現雨傘架被擺滿大量手搖飲與咖啡杯的情況，而主要使用的多半是來自韓國的遊客。