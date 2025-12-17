我是廣告 請繼續往下閱讀

▲F4朱孝天（左起）、周渝民、吳建豪、言承旭，合體全面復出破局。（圖／朱孝天微博）

朱孝天和F4拆夥話題不斷，當年電視劇《流星花園》的推手柴智屏今（17）晚出席時尚活動也聊到相關話題，柴智屏認為F4是當年戲劇中的角色，走出戲劇進而產出的團體，說朱孝天「退團」是荒謬，「他曾經是成員之一不會改變。」但柴智屏也認為，朱孝天頻頻在直播中發聲的確衝動，「但他的個性沒太大變化，所以也不覺得奇怪。」柴智屏也說，自己沒打算促成他們合體，因為F4缺的從來不是錢，而是共同的目標。對於朱孝天和相信音樂之間的糾紛，柴智屏今出席活動時分享，當年做《流星花園》，F4言承旭、朱孝天、周渝民和吳建豪，都只是戲中角色，因為戲爆紅而延伸出的團體，「我在維基百科上看到一個很荒謬的說法，說朱孝天2025年退團，他們曾經是F4是無庸置疑的，說朱孝天退段，是對原著作者的不尊重。」被問到會不會覺得朱孝天頻頻在直播中爆料，欠缺考慮？柴智屏不諱言，「2001年認識的朱孝天，到現在沒太大改變，是一個不太世故的大男孩，的確有點衝動，答應人家要上台，又在直播講什麼，也對其他人不尊重，但他的個性到現在都差不多，所以也不覺得奇怪。」柴智屏坦言，這幾年也很多人問她，願不願意當促成F4合體的推手，她搖頭，「我沒這個打算噎，以前帶他們演出，都是因為這部戲拓展的活動，我對他們的了解，他們缺的從來不是錢，是沒有共同的目標和想法，讓他們4個往前走。」