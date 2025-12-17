我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朱孝天（如圖）因和相信音樂談話破局，近來頻上新聞版面。（圖／翻攝自朱孝天IG@kenchu9）

朱孝天因和相信音樂合約喬不攏，被退出F4的合體計畫之外，他頻在直播中爆料，是相信音樂單方面切斷與他的聯繫，還說他們提的要求不人道等等，當年捧紅F4的偶像劇教母柴智屏今（17）晚出席TAFAD GALA纖光盛宴，也難得對朱孝天說重話，認為他頻在直播中說人家的不是，的確太衝動，是對其他人的不尊重，但她也說，朱孝天個性20年來如一日，所以也不太意外。朱孝天頻在直播中開砲，和相信音樂打口水戰，而F4另外3位成員周渝民、言承旭和吳建豪則是和五月天阿信繼續他們的計畫，形成強烈對比，柴智屏當年製作偶像劇《流星花園》捧紅F4，她今出席活動也說，「我2001年認識的朱孝天，到現在沒太大改變，是一個不太世故的大男孩，的確有點衝動，答應人家要上台，又在直播講什麼，這對邀約者和其他3個人不尊重，但他的個性到現在都差不多，所以也不覺得奇怪。」柴智屏認為，F4本來就是戲劇延續出來的團體，不需要以團體的名義綑綁他們，但朱孝天是F4的一員毋庸置疑，對於外界說他「退團」，F4變F3是一種荒謬的說法，柴智屏也說，自己沒打算促成他們合體，因為F4缺的從來不是錢，而是共同的目標，因為這4個人本來就不是會每天相處在一起的關係。