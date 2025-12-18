我是廣告 請繼續往下閱讀

聖誕節將至，多數民眾正籌備派對與交換禮物，但台灣仍有許多弱勢兒少、獨居長者、身心障礙者與流浪動物，面臨生活物資與照護資源不足的情況，亟需社會各界伸出援手。隨著天氣逐漸轉冷，弱勢族群在日常物資與照護上的需求更顯迫切。蝦皮購物也觀察到，今年下半年平台上的公益募集金額比上半年成長約兩成，反映民眾在年末時更願意投入公益行動。為使更多弱勢族群在年末獲得更多協助，蝦皮購物今年再度與天主教善牧社會福利基金會、台灣盲人重建院、台灣動物保護協進會、甘霖社會福利基金會等 30 家公益團體合作，推動「百元捐」計畫。透過蝦皮公益平台，民眾可選擇支持不同公益專案，包括替弱勢兒少募集生活物資、協助偏鄉學子補充教育資源、支持身心障礙者自立前行，或為長者與流浪動物提供必要物資。此外，也能透過「百元捐」支持公益團體在聖誕節期間舉辦送禮活動，讓弱勢族群也能感受到節慶的氣氛。蝦皮購物表示，平台將持續串聯民眾與公益單位的力量，讓百元小額捐款轉為實質協助，幫助更多弱勢族群在節慶期間獲得資源與溫暖。