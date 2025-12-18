我是廣告 請繼續往下閱讀

時間 對戰組合 12月18日（四） 上午9:00 克里夫蘭騎士 vs 芝加哥公牛 12月18日（四） 上午9:00 曼菲斯灰熊 vs 明尼蘇達灰狼

NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26賽季例行賽繼續於台灣時間12月18日進行，該日僅有2場比賽，重點賽事將由明尼蘇達灰狼主場迎戰曼非斯灰熊。雙方上一場比賽皆贏球，目前氣勢正好。此外，灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）何時歸隊也值得關注。《今日新聞NOWnews》整理出本場比賽的觀戰重點。時間：台灣時間早上9點地點：明尼蘇達灰狼主場明尼蘇達灰狼本季在西區賽場展現穩定競爭力，目前對戰西區球隊戰績為12勝8敗。團隊場均抓下43.5個籃板，排名西區第9位，其中禁區核心戈貝爾（Rudy Gobert）依舊是籃板支柱，個人場均10.3籃板，撐起灰狼的防守體系。外線方面，灰狼本季場均投進14.1顆三分球，與灰熊場均失守的14.5顆僅差0.4球，顯示其外線火力有機會成為撕裂對手防線的重要武器。從近況來看，灰狼最近10場比賽拿下7勝3敗，場均攻下119.3分、43.5籃板、27.5助攻，投籃命中率達48.0%。防守端雖讓對手場均得到115.2分，但整體攻守節奏流暢，仍維持不錯的勝率。曼菲斯灰熊本季在西區戰績為11勝8敗，競爭力同樣不容小覷。不過在勝負差距較大的比賽中，灰熊戰績僅5勝9敗，顯示球隊在拉開比分或被拉開時，穩定度仍有提升空間。灰熊在籃板與團隊配合方面具備優勢，近10場比賽場均抓下47.9個籃板，助攻數高達29.8次，展現出流暢的分享球與快速轉移能力。防守端同樣積極，場均送出7.4次抄截、5.6次阻攻，形成高壓防線。外線火力方面，灰熊本季場均命中13.1顆三分球，略高於灰狼場均失守的12.0顆，顯示在外線對飆時並不落下風。近期10戰拿下6勝3敗，場均得分116.9分、投籃命中率48.3%，同時將對手得分壓制在111.6分，整體防守效率表現亮眼。灰狼方面，蘭德爾（Julius Randle）本季持續扮演進攻核心角色，場均繳出23.1分、7.3籃板與5.8助攻的全能數據，不僅能在低位製造殺傷，也具備帶動隊友的組織能力，是灰狼進攻端的發動機。替補長人里德（Naz Reid）則是重要的外線火力來源，近10場比賽場均命中4顆三分球，為球隊提供關鍵板凳得分。灰熊方面，前鋒阿爾達馬（Santi Aldama）逐漸站穩輪替要角，本季場均貢獻13.5分、6.5籃板，在攻防兩端提供穩定輸出，成為灰熊前場不可或缺的一環。Mike Conley（出賽成疑／阿基里斯腱）、Anthony Edwards（出賽成疑／腳部）John Konchar（缺席／拇指）、Scotty Pippen Jr.（缺席／腳趾）、Javon Small（缺席／腳趾）、Zach Edey（缺席／腳踝）、Brandon Clarke（缺席／膝蓋）、Ty Jerome（缺席／小腿）📺 轉播平台：NBA TV、緯來體育台2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及Line Today等直播平台。